Palvin Barbara olyan fotót posztolt, amitől leesett a rajongók álla

Palvin Barbara, a világhírű magyar szupermodell most sem fogta vissza magát, amikor férje, Dylan Sprouse születésnapját ünnepelte - írja a Bors. Az Instagram-történetében tette közzé a romantikus és vicces képeket, amitől olvadoznak a rajongók és mi sem tudunk betelni vele! Barbi pár vicces képet választott ki a jeles alkalomra.

A rajongók imádják Palvin Barbara férfjének születésnapi képeit. Forrás: Instagram

Palvin Barbara üzenete: „Boldog születésnapot, szerelmem”

A sztori nem sokkal később felrobbantotta az internetet – a rajongók sorra osztották meg, mennyire megindító volt a gesztus. Nem csoda: manapság ritkán látunk ennyire őszinte, viccesen megható szerelmi megnyilvánulást a celebpároknál.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse kapcsolata már több mint öt éve tart, két éve pedig egy meseszép esküvőn hivatalosan is összekötötték életüket, azóta is tökéletesen kiegészítik egymást. Folyamatosan posztolnak egymásról, de mindig visszafogottan, épp ettől olyan hiteles a kapcsolatuk. Most viszont Barbi nem bírt magával: nyilvánosan is kifejezte, mennyire szereti férjét.

Az Instagram-történet ugyan csak 24 órán keresztül volt elérhető, de a képernyőmentések máris elárasztották a netet. Egyesek szerint Barbiék az álompár, mások pedig azt írják: „Ilyen szerelem mindenkinek járna!”

És mit terveznek a szülinapra?

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a francia Riviérán töltötték a születésnapot. A páros az Instagramon osztott meg néhány pillanatot a közös pihenésről, de a részletekről egyelőre nem árultak el többet.

A témával kapcsolatos korábbi cikkünk itt olvasható.

