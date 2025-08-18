Hírlevél

Sokkoló képek: műtét után, a kórházból posztolt Palvin Barbi

A világhírű magyar modellnek már évek óta voltak problémái, ezért most meg is kellett műteni. A műtét részleteirő, betegségéről és visszatéréséről a közösségi oldalán számolt be Palvin Barbi.
Palvin Barbi őszintén vallott egészségügyi küzdelmeiről, amikor a kórházból posztolt képeket követőinek - írja a Bors. 

Palvin Barbara, palvin barbi
Palvin Barbi nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is nagyon népszerű
Fotó: AFP

Palvin Barbi őszintén vallott betegségéről

A modell elmondta, hogy évek óta szenvedett erős fájdalmaktól, rendszertelen vérzéstől, fáradtságtól és álmatlan éjszakáktól a ciklusai alatt. Hosszú ideig azt hitte, ez természetes, ám végül endometriózis gyanúja miatt szakemberhez fordult. A vizsgálatok után három hónappal megműtötték, és azóta először tapasztalt könnyebb menstruációt. 

Barbi hangsúlyozta, hogy az endometriózis általános nőgyógyászati ellenőrzéssel sokszor nem kimutatható, ezért fontos a célzott vizsgálat.

Arra biztatta követőit, hogy ne halogassák a szakember felkeresését, mert a korai diagnózis megelőzheti a súlyos szövődményeket. A modell az elmúlt hónapokat pihenéssel és gyógyulással töltötte, és most készen áll arra, hogy új lendülettel térjen vissza a munkába.

