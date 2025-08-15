Ne dobd ki a paradicsom héját – aranyat ér a konyhában!

A nyári befőzések egyik mellékterméke a paradicsom héja, amely a legtöbb háztartásban a szemetesben végzi. Pedig ezzel az apró, mégis ízgazdag hozzávalóval könnyedén feldobhatod a konyhádat! Egy kis előkészülettel és türelemmel a paradicsom héjából fűszerkincs készíthető, amely pizzák, húsok, párolt zöldségek és sültek tökéletes ízesítője lehet.

Fotó: Francisco Gomez Perpinan / Shutterstock

Hogyan készítsd el a paradicsomport?

A befőzés után a passzírozóból kivett héjakat terítsd szét egy sütőpapírral bélelt tálcán. Minél vékonyabb rétegben helyezed el, annál gyorsabban szárad. A legjobb, ha napsütéses helyen hagyod három-négy napig, de estére érdemes behozni, hogy ne nedvesedjen vissza.

Darálás és fűszerezés

Az aszalt paradicsom héját tedd aprítóba, turmixgépbe vagy akár kávédarálóba, és őröld finom porrá. A natúr változat is mennyei, de sóval, bazsalikommal, oregánóval, borssal vagy majoránnával még különlegesebb lesz. A fűszert légmentesen záródó üvegbe tedd, és hűvös, sötét helyen tárold – így egész télen friss marad az íze.