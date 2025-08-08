Sokan nem is gondolnák, de a parfüm helytelen tárolása akár néhány hónap alatt teljesen tönkreteheti kedvenc illatát. A fürdőszoba például kifejezetten rossz választás, hiszen a magas páratartalom és a hőmérséklet-ingadozás gyorsan roncsolja az illatmolekulákat – írja a Bors.

A legnagyobb hibák, amit a parfüm tárolásánál elkövethet

Fotó: Unsplash

A nyári forróság, a közvetlen napfény és a hőingadozás hatására a parfüm elveszítheti eredeti karakterét, fakóvá válhat, vagy kellemetlen árnyalatot is felvehet.

Ha valóban hosszú ideig szeretné megőrizni az illat frissességét, tartsa sötét, hűvös helyen – például fiókban vagy gardróbszekrényben – és kerülje el, hogy autóban, radiátor vagy légkondi mellett álljon.

Mindig gondosan zárja vissza a kupakot, hiszen a levegő oxidálja a parfümöt, és ne dobja ki az eredeti dobozt sem, mert az védi a hőtől és fénytől. Utazáskor érdemes kisebb, utazó kiszerelést használni, és a kézipoggyászban tárolni, hogy elkerülje a repülő rakterének szélsőséges hőmérsékletét.

A parfüm nem csupán egy illat, hanem egyfajta emléklenyomat és önkifejezési forma, ezért érdemes gondosan bánni vele, hogy még a legforróbb nyári napokon is ugyanúgy ragyogjon, mint amikor először kibontotta.