Sokkolta a boltosokat, amit ez a két férfi tett a polcok között

A hatóságok szerint a parfümlopás sorozatban elkövetett, szervezett bűntény volt, amely végül Kecskeméten ért véget. A két férfit a drogéria dolgozói buktatták le.

Fogkefék is áldozatául estek a parfümlopás embertelen bűncselekményének Forrás: Police.hu

A sorozatos parfümlopás Kecskeméten ért véget

Két ceglédi férfi hónapok óta járta az ország drogériáit, mintha saját készletüket gyarapítanák. A zsákmányuk főként drága parfümök és elektromos fogkefék voltak. A szerzett holmit az autójuk csomagtartójába dobták, majd nyugodtan elhajtottak, mintha csak vásárlók lennének.

Augusztus 13-án azonban fordulat következett. Kecskeméten, a jól bevált üzletben, ahonnan

korábban háromszor is több millió forint értékben vittek el árut,

a dolgozók már résen voltak. Amint a két tolvaj belépett, riasztották a rendőröket.

A történet krimibe illő fordulatot vett.

A páros kapkodva pakolta a parfümöket a kocsiba, ám a nyomozók az utolsó pillanatban lecsaptak. Az autóban a rendőrök nemcsak a zsákmányolt illatszereket, hanem számos elektromos fogkefét is találtak.

A nyomozás feltárta, hogy a duó nemcsak Bács-Kiskunban, hanem további három vármegyében is lopott. Összesen mintegy húsz bűntény köthető hozzájuk, de a lista még hosszabb lehet. Most a rendőrség a letartóztatásukat kezdeményezte, így a két férfi minden bizonnyal jó ideig csak a börtön ablakából láthatja a világot – parfüm nélkül.

És ez még mindig semmi, fogalmazta volna a legendás tévésztár, hiszen nem olyan régen lába kélt a parton hagyott értékeknek.

Az esetről beszámolt a SZOLJON, a rendőrség alapján.