Urbex

Így múlik el a világ dicsősége – Kádár dobogókői kádertanyája ma már nagyjából az enyészeté

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hegy csúcsán ma már csak omladozó falak állnak. Az egykori pártüdülő Dobogókő éke volt, ahol kádercsaládok és maga Kádár János is megfordult. Mostanra csak az urbexesek fedezik fel titkait.
UrbexKádár Jánosüdülő

A pártüdülő Dobogókő egyik legimpozánsabb épülete volt. Egykor a belügyi dolgozók és a párt káderei töltötték itt a szabadságukat.

pártüdülő, 75 éve adták át a ferihegyi repteret (ma: Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, 75éveadtákátaferihegyirepteret, BudapestLisztFerencnemzetközirepülőtér
1979 - Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér - a szovjet párt- és kormányküldöttség ünnepélyes fogadása 1979. május 30-án. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP főtitkára, államfő, jobbra a lépcsőn Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter
Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr / Fortepan/Chuckyeager tumblr

Pártüdülő Dobogókőn: Kádár János pancsolója

Az egykori BM üdülő Dobogókő éke volt, a Hotel Nimród mellett a környék egyik legimpozánsabb épülete. A hatalmas területen álló kőborítású pártüdülő a rendszerváltás előtt és után is a belügyi dolgozók, valamint a párt kádercsaládjainak pihenőhelyeként szolgált.

A helyet ma már az urbexesek fedezik fel.

A pártüdülő medencéjében maga Kádár János is rendszeresen úszott, amikor Dobogókőn töltötte pihenését. Ilyenkor az egész részleget lezárták, amíg a pártvezető a vízben pihente ki a fáradt kommunista szombatokat.

A valaha nyüzsgő káderüdülő ma már csak omladozó emlék, de falai még mindig őrzik a párt aranykorának titkait.

A magányosan omladozó pártüdülő gyönyörű képeit megtekintheti a KEMMA oldalán.

 

