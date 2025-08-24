Így múlik el a világ dicsősége – Kádár dobogókői kádertanyája ma már nagyjából az enyészeté

A pártüdülő Dobogókő egyik legimpozánsabb épülete volt. Egykor a belügyi dolgozók és a párt káderei töltötték itt a szabadságukat.
Az egykori BM üdülő Dobogókő éke volt, a Hotel Nimród mellett a környék egyik legimpozánsabb épülete. A hatalmas területen álló kőborítású pártüdülő a rendszerváltás előtt és után is a belügyi dolgozók, valamint a párt kádercsaládjainak pihenőhelyeként szolgált.
A helyet ma már az urbexesek fedezik fel.
A pártüdülő medencéjében maga Kádár János is rendszeresen úszott, amikor Dobogókőn töltötte pihenését. Ilyenkor az egész részleget lezárták, amíg a pártvezető a vízben pihente ki a fáradt kommunista szombatokat.
A valaha nyüzsgő káderüdülő ma már csak omladozó emlék, de falai még mindig őrzik a párt aranykorának titkait.
