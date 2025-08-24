Így múlik el a világ dicsősége – Kádár dobogókői kádertanyája ma már nagyjából az enyészeté

A pártüdülő Dobogókő egyik legimpozánsabb épülete volt. Egykor a belügyi dolgozók és a párt káderei töltötték itt a szabadságukat.

1979 - Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér - a szovjet párt- és kormányküldöttség ünnepélyes fogadása 1979. május 30-án. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP főtitkára, államfő, jobbra a lépcsőn Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter

Pártüdülő Dobogókőn: Kádár János pancsolója

Az egykori BM üdülő Dobogókő éke volt, a Hotel Nimród mellett a környék egyik legimpozánsabb épülete. A hatalmas területen álló kőborítású pártüdülő a rendszerváltás előtt és után is a belügyi dolgozók, valamint a párt kádercsaládjainak pihenőhelyeként szolgált.

A helyet ma már az urbexesek fedezik fel.

A pártüdülő medencéjében maga Kádár János is rendszeresen úszott, amikor Dobogókőn töltötte pihenését. Ilyenkor az egész részleget lezárták, amíg a pártvezető a vízben pihente ki a fáradt kommunista szombatokat.

A valaha nyüzsgő káderüdülő ma már csak omladozó emlék, de falai még mindig őrzik a párt aranykorának titkait.

