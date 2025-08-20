Akár k..va erős képeket is lehet készíteni a termetesre hízott kártevőkről a bel-, és külvárosi kerületekben. Ha nem is mindennapi, de korántsem ritka látvány az utcákon a szemétben guberáló patkány. Az egyre jobban felbátorodó állatok hálásak lehetnek a 2019 óta regnáló fővárosi vezetésnek, hiszen az általuk leszereltetett háromezer szeméttároló miatt – is – szép egyenletesen gyarapodnak a patkánycsaládok.

Kell egy jó hajrá: a Főváros-Patkányok meccsen magabiztosan vezetnek a rágcsálók

Egyre több a patkány

Pedig nem is olyan régen szinte elképzelhetetlen volt, hogy fényes nappal a szemünk el kerüljenek a szapora rágcsálók. A 60-as, 70-es évek fordulóján Budapest hadjáratot indított ellenük. Annál is inkább, mert a populációjuk – egyes felmérések szerint – meghaladta a kétmilliós lakosságszámot, és egy-egy kártevő évi 12 kilogramm élelmiszert falt fel. Az akkor indított akció évtizedekig majd’ tökéletes, világszerte megsüvegelt eredményt hozott, ám az utóbbi években már a patkányok állnak nyerésre. Karácsony Gergely fővárosi hatalomátvétele óta jöttek, mentek az irtással foglalkozó cégek, nem csoda, hogy azóta egyre otthonosabban mozognak, és háborítatlanul szaporodnak a rágcsálók.

Rossz hír, hogy a patkányhelyzet egyre fokozódik. Annak ellenére – vagy éppen azért? –, hogy a főváros idén már saját cégére a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re bízta a feladatot.

Az eredmény egyelőre nem, azaz éppen hogy jól látható. A főváros-patkányok meccsen az utóbbiak állnak nyerésre.