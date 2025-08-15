Felújítják a fiatalok régi kedvenc szórakozóhelyét – futurisztikus látványtervek

A több mint 150 éves pécsi épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott.
Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő pécsi ingatlant.
A Mathias Corvinus Collegium azonban úgy döntött, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi értékeit. Ezen túlmenően visszaadja régi rangját és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó – értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati – rekonstrukció keretében valósít meg.
A napokban a kivitelező átvette az építési területet és a szükséges biztonsági intézkedések betartása, valamint a pécsiek tájékoztatása mellett hozzálát a munkálatokhoz. A most induló beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a baranyai vármegyeszékhely belvárosának egyik történelmi épülete újul meg és ezzel persze munkát is biztosít a helyieknek.
Az egykori Nemzeti Casino, a fiatalok régi kedvenc szórakozóhelye a felújítást követően ismét a pécsiek és a baranyaiak életének fontos központja lesz: otthont ad rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne vendéglátóegység és könyvtár, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt 10 éves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt, azon túl is.
Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul: a telek Mária utcai részén több mint 100 diák számára létesít korszerű kollégiumot. A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét.
A Mathias Corvinus Collegium számára kiemelten fontos, hogy a Nemzeti Casino bontási és építési munkálatai a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a környéken élőknek, az intézményeknek és a vállalkozásoknak. A jelenlegi tervek szerint a munkálatok 2027-ben fejeződhetnek be.
