Felújítják a fiatalok régi kedvenc szórakozóhelyét – futurisztikus látványtervek

A több mint 150 éves pécsi épület már két évtizede üresen és használaton kívül áll, állapota pedig az elmúlt években drámai mértékben romlott.

Ilyen lesz a felújított pécsi Nemzeti Casino, ha elkészül 2027-ben

Fotó: MCC

Sokáig senki nem vállalkozott arra, hogy megmentse ezt a kiemelkedő értéket képviselő pécsi ingatlant.

A Mathias Corvinus Collegium azonban úgy döntött, hogy újjáéleszti a történelmi épületet úgy, hogy megőrzi értékeit. Ezen túlmenően visszaadja régi rangját és új, közösségi funkcióval látja el, amelyet a 21. századi igényeket is kielégítő, átfogó – értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati – rekonstrukció keretében valósít meg.

A napokban a kivitelező átvette az építési területet és a szükséges biztonsági intézkedések betartása, valamint a pécsiek tájékoztatása mellett hozzálát a munkálatokhoz. A most induló beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a baranyai vármegyeszékhely belvárosának egyik történelmi épülete újul meg és ezzel persze munkát is biztosít a helyieknek.