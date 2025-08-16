Pécsi villák: luxus és örök panoráma a Mecsek oldalában

Ha valaha is eljátszott már a gondolattal, hogy milyen lenne egy igazi villában élni, akkor érdemes vetnie egy pillantást a pécsi villák kínálatára. A baranyai megyeszékhelyen ugyanis sorra bukkannak fel olyan exkluzív ingatlanok, amelyek nemcsak a luxust, hanem a Mecsek ölelésében nyújtott páratlan életérzést is kínálják – írja a Bama.

A pécsi villák közül a Mecsek-oldalban található szecessziós villa most a legdrágább ingatlan a kínálati oldalon a baranyai megyeszékhelyen.

Fotó: MW

Jelenleg a pécsi ingatlanpiac felső szegmensében 400 millió forint felett találjuk a legdrágább ajánlatokat, a lélektani határ pedig a félmilliárd forint körül mozog. Érdekesség, hogy a rekorderek között szinte mindegyik villa a Mecsek-oldalban található – nem véletlenül, hiszen itt a természet, a panoráma és az exkluzív környezet találkozik.

Az eladó pécsi villák közül az egyik legkülönlegesebb az 1890-es években épült szecessziós stílusú otthon, amelyet 499 millió forintért kínálnak.

A közel ezer négyzetméteres telken álló, gondosan felújított ingatlan igazi ritkaság. A Zsolnay cserépkályha, a siklósi márvány burkolatok és a három fürdőszoba mind azt mutatják, hogy a villa a múlt eleganciáját ötvözi a modern kor igényeivel. Az ingatlan tökéletes választás lehet exkluzív családi házként, butikhotelként, magánklinikaként vagy akár reprezentatív cégközpontként is.