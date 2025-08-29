A tanévkezdés sokkoló oldala: a pedagógusok is küzdenek a stresszel, nem csak a gyerekek

Az optimális eset az, amikor a pedagógus belső igényt érez arra, hogy figyelembe vegye a gyermekek egyéni szükségleteit, támogassa őket differenciáltan. Ugyanakkor alkalmazkodnia kell egy pragmatikus, sokszor merev rendszerhez, ahol előre meghatározott rend, tananyag és időkeret szabja meg a mozgásterét. Az, hogy mennyi lehetőség van a differenciálásra, intézményenként és csoportonként változó. Ettől a kettős nyomástól nem könnyű megszabadulni. Fontos azonban kimondani: bár a helyzet nehéz, nem lehetetlen kezelni – még ha sokszor kompromisszumok árán is.

A pedagógusok is küzdenek a stresszel, nem csak a gyerekek.

Fotó: Taylor Flowe / Unsplash / https://unsplash.com/photos/boy-in-black-hoodie-sitting-on-chair-4nKOEAQaTgA

A pedagógus és az új helyzetek

Egyre több pedagógus számol be arról, hogy az osztályokban, csoportokban nő a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek aránya. Ez a helyzet újfajta készségeket és szemléletet kíván meg, és sokszor belső konfliktushoz vezet.

Tabunak számít, de sok pedagógus szívesen elkerülné azt a feladatot, hogy nagyon vegyes csoportban tanítson – még akkor is, ha mindent megtesz a szakmai fejlődésért. A továbbképzések, a módszertani újítások, az aktuálisan divatos segédeszközök beszerzése erőforrást jelenthet, de önmagukban nem oldják meg a helyzetből fakadó pszichés terheket. A lelkiismeretes pedagógus ilyenkor gyakran bűntudatot él át a bűntudatvezérelt működés azonban oda vezethet, hogy a pedagógus folyamatosan a saját szükségletei alá rendelődik – ami hosszabb távon a kiégés felé cirkulál.

A szakmai kompetencia mellett a pedagógus jól-létének kulcsa az érzelmi önismeret és az a belső munka, amelyben az egyén felismeri és megnevezi saját érzéseit, tudatosítja a helyzetből fakadó feszültségeket, és megtanul adaptív megküzdési módokat alkalmazni.

Ezt az érzelmi munkát segítheti például a kognitív átkeretezés és a tünetek externalizálása. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus megpróbálja különválasztani a gyermeket a tüneteitől. Az adott tünetet szabad nem szeretni, miközben a tünetelő gyereket nagyon is lehet szeretni. Ez a belső szemléletváltás nem pusztán technikai gyakorlat, hanem kulcs ahhoz, hogy a pedagógus ne a gyermeket azonosítsa a nehézséggel, hanem képes maradjon kapcsolódni hozzá akkor is, amikor a helyzet feszültséggel teli.