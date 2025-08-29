A tanévkezdés sokkoló oldala: a pedagógusok is küzdenek a stresszel, nem csak a gyerekek

Az optimális eset az, amikor a pedagógus belső igényt érez arra, hogy figyelembe vegye a gyermekek egyéni szükségleteit, támogassa őket differenciáltan. Ugyanakkor alkalmazkodnia kell egy pragmatikus, sokszor merev rendszerhez, ahol előre meghatározott rend, tananyag és időkeret szabja meg a mozgásterét. Az, hogy mennyi lehetőség van a differenciálásra, intézményenként és csoportonként változó. Ettől a kettős nyomástól nem könnyű megszabadulni. Fontos azonban kimondani: bár a helyzet nehéz, nem lehetetlen kezelni – még ha sokszor kompromisszumok árán is.
Egyre több pedagógus számol be arról, hogy az osztályokban, csoportokban nő a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek aránya. Ez a helyzet újfajta készségeket és szemléletet kíván meg, és sokszor belső konfliktushoz vezet.
Tabunak számít, de sok pedagógus szívesen elkerülné azt a feladatot, hogy nagyon vegyes csoportban tanítson – még akkor is, ha mindent megtesz a szakmai fejlődésért. A továbbképzések, a módszertani újítások, az aktuálisan divatos segédeszközök beszerzése erőforrást jelenthet, de önmagukban nem oldják meg a helyzetből fakadó pszichés terheket. A lelkiismeretes pedagógus ilyenkor gyakran bűntudatot él át a bűntudatvezérelt működés azonban oda vezethet, hogy a pedagógus folyamatosan a saját szükségletei alá rendelődik – ami hosszabb távon a kiégés felé cirkulál.
A szakmai kompetencia mellett a pedagógus jól-létének kulcsa az érzelmi önismeret és az a belső munka, amelyben az egyén felismeri és megnevezi saját érzéseit, tudatosítja a helyzetből fakadó feszültségeket, és megtanul adaptív megküzdési módokat alkalmazni.
Ezt az érzelmi munkát segítheti például a kognitív átkeretezés és a tünetek externalizálása. Ez azt jelenti, hogy a pedagógus megpróbálja különválasztani a gyermeket a tüneteitől. Az adott tünetet szabad nem szeretni, miközben a tünetelő gyereket nagyon is lehet szeretni. Ez a belső szemléletváltás nem pusztán technikai gyakorlat, hanem kulcs ahhoz, hogy a pedagógus ne a gyermeket azonosítsa a nehézséggel, hanem képes maradjon kapcsolódni hozzá akkor is, amikor a helyzet feszültséggel teli.
Ahhoz azonban, hogy ez működjön, elengedhetetlen a pedagógus mentalizációs képességének optimális működése. A mentalizáció – vagyis az a képesség, amellyel értelmezzük saját és mások belső állapotait – alapja minden biztonságos kapcsolódásnak. Ha a pedagógus képes átgondolni: „Mit érezhet most a gyerek? Miért viselkedik így? Mit érzek én ebben a helyzetben?” – máris csökkenti a konfliktusok eszkalációját.
Ez a képesség azonban könnyen kibillenhet, ha a stresszkezelést elhanyagoljuk. A krónikus stressz nemcsak az érzelemszabályozást gyengíti, hanem vele együtt a mentalizációt is. Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni: a stressz menedzselése nem luxus, hanem szakmai szükséglet!
Kapcsolataink minősége mindig változtatható, ha képesek vagyunk észrevenni és megérteni saját belső állapotainkat. Ha egy pedagógus azt érzi, hogy túl nagy a teher, és néha düh, bűntudat vagy tehetetlenség tölti el, az nem kudarc – hanem jelzés.
Azzal, hogy az egyén tudatosítja és elfogadja saját belső reakcióit, máris erősíti a mentalizációját, ez pedig utat nyit ahhoz, hogy konstruktív megoldásokat találjon a helyzetre.
Ez a folyamat nagyban segít a gyerekeknek is, mert a pedagógus belső biztonsága a csoport biztonságát is növeli. Hiszen a gyerekeknek szükségük (és joguk) van a támogató, biztonságos és megtartó légkörre, ezt azonban csak támogató, biztonságos és stabil felnőttek tudják kialakítani. Ezzel együtt a pedagógusnak is szüksége van támogatásra és önreflexióra - ebben pedig nem kell egyedül maradnia, ha mégis így érzi magát az egyén, fontos, hogy tudjon segítséget és támogatást kérni.