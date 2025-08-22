Pedofil a magyar strandon: kislányokat fogdosott a víz alatt

A rendőrség tájékoztatása szerint egy apa a 13 éves lányával és annak 12 éves barátnőjével tartózkodott a kiskunmajsai termálfürdőben, amikor a pedofil férfi a medencében molesztálni kezdte a gyerekeket. Az egyik kislány beszámolója szerint a gyanúsított erőszakosan fogdosta őket, majd újra próbálkozott, amire a lányok kiabálva reagáltak, és azonnal segítséget kértek.

Kislányokat molesztált egy pedofil férfi a kiskunmajsai termálfürdőben (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Pedofil indíttatású támadás a fürdőben

A biztonsági szolgálat az úszómesterekkel együtt értesítette a rendőrséget, akik a helyszínen intézkedtek. A lányok később is egyértelműen azonosították a férfit, aki a gyanú szerint egy kisebb gyermeket is magával vitt a medencébe.

Szemtanúk szerint a férfi nyugodtnak tűnt, ám amikor a strand dolgozói megszólították, láthatóan pánikba esett. Az apa elmondása alapján a testbeszéde mindent elárult, és egyértelmű volt, hogy tudta: lelepleződött.

Rendőrségi eljárás indult

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: a Kiskunmajsai Rendőrőrs büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet. A nyomozás folyamatban van, a részletekről azonban a hatóság a vizsgálat érdekeire hivatkozva nem közölhetett több információt.

A kiskunmajsai lakosok döbbenten fogadták a hírt, és remélik, hogy a bíróság szigorúan elbírálja az ügyet.