Ma este nézzen az égre – érkezik a Perseidák hullócsillag-zápor

A Perseidák nem véletlen, hanem minden évben visszatérő jelenség, amikor a Föld áthalad a Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott apró porszemcsék és törmelékek pályáján. Ezek a részecskék félelmetes, 59 km/s sebességgel csapódnak a légkörbe, ahol felizzanak és fénycsíkot húznak az égen.
Bár a meteorok többsége nem nagyobb egy homokszemnél, a fényük akár 100 kilométerről is látszik.
A meteorok látszólag a Perseus csillagkép irányából érkeznek (innen a nevük), amely éjfél körül emelkedik magasra az északkeleti égbolton. Nem szükséges távcső – a legjobb, ha kényelmesen lefekszünk, és minél nagyobb égteret figyelünk.
A Perseidákat a magyar néphagyományban gyakran Szent Lőrinc könnyeinek nevezték, mivel a csúcspontja egybeesik augusztus 10-ével, Szent Lőrinc napjával. Sok helyen úgy tartották, hogy ilyenkor kívánt kívánság biztosan teljesül, ha a hullócsillagot meglátó ember nem mondja el senkinek.