Ma este nézzen az égre – érkezik a Perseidák hullócsillag-zápor

Az augusztusi égbolt ma este az év egyik legszebb látványát kínálja. Tetőzik a Perseidák meteorraj, amikor akár óránként 50–100 hullócsillag is átszáguldhat felettünk. Ha valaha is szeretett volna egy tiszta nyári éjszakán a Tejút alatt fekve csodát látni, a mai nap a legjobb alkalom.
A Perseidák nem véletlen, hanem minden évben visszatérő jelenség, amikor a Föld áthalad a Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott apró porszemcsék és törmelékek pályáján. Ezek a részecskék félelmetes, 59 km/s sebességgel csapódnak a légkörbe, ahol felizzanak és fénycsíkot húznak az égen.
Bár a meteorok többsége nem nagyobb egy homokszemnél, a fényük akár 100 kilométerről is látszik.

A Perseidák meteorraj augusztus közepén éri el csúcsát – éjfél után a leglátványosabb.

Miért különleges a Perseidák és hol találjuk meg az égen?

A meteorok látszólag a Perseus csillagkép irányából érkeznek (innen a nevük), amely éjfél körül emelkedik magasra az északkeleti égbolton. Nem szükséges távcső – a legjobb, ha kényelmesen lefekszünk, és minél nagyobb égteret figyelünk.

 

Segítség a tájékozódáshoz:

  • Keressünk egy sötét, várostól távoli helyet.
  • Tájoljuk magunk északkelet felé.
  • Hagyjuk, hogy szemünk hozzászokjon a sötéthez (legalább 20 percig ne nézzünk telefonra).
Galéria: Csillaghullás – Perseidák meteorraj az éjszakai égbolton
Egy számítógéppel összeállított kép, amely azt igyekszik bemutatni, hogy hogyan halad át a föld a napkörüli pályán mozogva egy aszteorida mezőn

Legjobb magyarországi helyszínek

  • Hortobágyi Nemzeti Park – az egyik legsötétebb égbolt az országban.
  • Zselic Csillagpark – szervezett túrák és profi vezetés.
  • Bükk-hegység – magaslati, tiszta levegőjű pontokkal.
  • Balaton-felvidék – különösen a Magaspart és a Gömb-kilátó környéke.
  • Normafa és Hármashatár-hegy – könnyen elérhető a fővárosból, mégis viszonylag sötét.
Tippek a tökéletes élményhez

  • Vigyünk magunkkal pokrócot, széket, meleg italt.
  • Ha fotózni szeretnénk: állvány, hosszú záridő (10–20 mp), magas ISO és nagylátószögű objektív.
  • Ellenőrizzük a holdfázist: idén a Hold fénye zavarhatja a halványabb meteorokat, így hajnal előtt vagy utánuk érdemes kimenni.

A Perseidákat a magyar néphagyományban gyakran Szent Lőrinc könnyeinek nevezték, mivel a csúcspontja egybeesik augusztus 10-ével, Szent Lőrinc napjával. Sok helyen úgy tartották, hogy ilyenkor kívánt kívánság biztosan teljesül, ha a hullócsillagot meglátó ember nem mondja el senkinek.

