Ma este nézzen az égre – érkezik a Perseidák hullócsillag-zápor

A Perseidák nem véletlen, hanem minden évben visszatérő jelenség, amikor a Föld áthalad a Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott apró porszemcsék és törmelékek pályáján. Ezek a részecskék félelmetes, 59 km/s sebességgel csapódnak a légkörbe, ahol felizzanak és fénycsíkot húznak az égen.

Bár a meteorok többsége nem nagyobb egy homokszemnél, a fényük akár 100 kilométerről is látszik.

A Perseidák meteorraj augusztus közepén éri el csúcsát – éjfél után a leglátványosabb.

Miért különleges a Perseidák és hol találjuk meg az égen?

A meteorok látszólag a Perseus csillagkép irányából érkeznek (innen a nevük), amely éjfél körül emelkedik magasra az északkeleti égbolton. Nem szükséges távcső – a legjobb, ha kényelmesen lefekszünk, és minél nagyobb égteret figyelünk.

Segítség a tájékozódáshoz: