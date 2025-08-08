Érdemes az eget kémlelni – jön a Perseidák leglátványosabb éjszakája

Augusztus 12-én hajnalban éri el csúcspontját a nyár leglátványosabb meteorraja, a Perseidák, amelyet a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont is figyelemmel kísér. Bár a telihold fénye rontja a látási viszonyokat, így is lenyűgöző égi show várható.

A Perseidák meteorraj augusztus 12-én hajnalban tetőzik – a fényes meteoreső az északkeleti égbolton lesz látható

Fotó: Unsplash

Perseidák: óránként akár 100 hullócsillag is felvillanhat az égen

A meteorraj aktivitása július 17-től egészen augusztus 24-ig tart, de az égi tűzijáték igazi csúcspontja augusztus 12-én hajnalban várható. A fényes, gyors meteorok akár 59 km/s sebességgel száguldanak, és ideális körülmények között óránként 50–100 hullócsillag is látható lehet. A Perseidák radiánsa ekkor az északkeleti égbolt 65 fokos magasságában, a Perseus csillagképben lesz, így kiválóak a megfigyelési feltételek.

Azok számára is van jó hír, akik nem szeretnének hajnalig ébren maradni: már este 10 órától érdemes az eget kémlelni, hiszen a meteorok az égbolt bármely pontján felbukkanhatnak.

A megfigyeléshez nem szükséges távcső – sötét, fényszennyezéstől mentes helyről szabad szemmel is kiválóan látható a jelenség. A csillagászok három megfigyelési tanácsot is megfogalmaztak:

keressünk fényszennyezéstől távoli helyet,

a maximum idején, augusztus 12-én hajnalban figyeljük az eget,

és ne csak a Perseus csillagkép közelébe nézzünk – a meteorok bárhol megjelenhetnek.

Fotó: Unsplash

Az égbolt további érdekessége, hogy augusztus 12-én hajnalban a Jupiter és a Vénusz szoros együttállása is megfigyelhető lesz – alig egy fok választja majd el őket egymástól. A bolygópáros augusztus 11-én és 13-án is látványos közelségben marad, így a csillagászati élmény garantált.