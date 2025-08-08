Mutatjuk a legjobb helyeket a Perseidákhoz, ha csodát akar látni
Az augusztusi égbolt egyik leglátványosabb csillagászati eseménye a nyár közepén érkező meteorhullás. A Perseidák minden évben több száz fényes hullócsillaggal kápráztatják el a megfigyelőket. Ez az égi jelenség nemcsak a csillagászok, hanem a romantikus nyári éjszakák kedvelőinek is kihagyhatatlan élmény.
A Perseidák az egyik legjelentősebb és leglátványosabb meteorraj, melyet a Swift–Tuttle üstökös törmelékei hoznak létre. Ezek az apró porszemcsék belépve a légkörbe égnek el, fényes csíkokat hagyva maguk után a sötét égbolton. A raj hazánkban jellemzően július közepétől augusztus végéig tart, ám a csúcspontja minden évben a közép-augusztusra, különösen augusztus 12–13-ra esik.
Ekkor lesz a leglátványosabb a Perseidák
2025-ben is kitűzött dátumokra készülhetünk: a raj aktív július 17. és augusztus 24. között, csúcspontja augusztus 12–13-án várható. Bár néhány híradás szerint akár óránként 100 meteort is láthatunk csúcsidején, előfordulhat, hogy az erős holdfény csökkenti a látottak számát.
Hol érdemes Magyarországon nézni?
Obszervatóriumi programok:
Óbuda – Polaris Csillagvizsgáló: Előadás és csillagászati bemutató augusztus 12-én este 21:00–23:45 között.
Svábhegyi Obszervatórium: A „Shooting Star Night” programjaikkal az egyik legjobb választás: időszakos csillagászati bemutatókkal várják az érdeklődőket, ahol meteorok mellett bolygókat, csillaghalmazokat is meg lehet figyelni, és akár le is lehet feküdni a fűben a hullócsillagokra vadászva
Zselic Csillagpark: Éjszakai túra a meteorraj csúcsa idején, regisztráció szükséges, turistás élmény csillagos ég alatt.
Pannon Obszervatórium (Bakonybél): Augusztus 11–14 között szervezett programok – filmvetítés, távcsöves és kültéri megfigyelés.
Természetközeli, sötét égbolt helyszínek:
Gömb-kilátó (Balatonboglár)
Magaspart (Balatonvilágos)
Búbánat-völgy (Esztergom)
Benkó Zoltán szabadidőközpont (Kecskemét)
Kisoroszi sziget (Szentendre)
Mogyoró-hegy (Visegrád)
Hortobágy – kevés fényszennyezés, szervezett esti túrákkal
Normafa és Hármashatár-hegy – ezek a budai hegyvidéki helyszínek kevésbé világítottak, ezért kiváló pontok hullócsillagok megfigyelésére
Redditen felhívják a figyelmet, hogy nagyjából 100 km-rel a városoktól már jelentős különbséget tapasztalhatunk a látványban — például Győr, Sopron vagy Pécs környékén már érdemes lehet terepre menni.
Hogyan készüljünk a megfigyelésre?
Válassz sötét, várostól távoli helyet – minél kevesebb fényszennyezés, annál jobb.
Időzítsd naplemente utáni vagy hajnal előtti órákra, amikor a holdfény visszahúzódik – bár a csúcsidején erős holdfény lehet, keress előtte-utána időpontokat is.
Adj időt a szemeddel az alkalmazkodásra – kb. 15–30 percig ne nézz telefon kijelzőjére.
Feküdj le kényelmesen, és a látómező lehető legnagyobb részét figyeld – nincs szükség kiegészítő eszközökre.
Éjszakai öltözet, meleg ital, egy pokróc biztosan jól jön – nyáron is hűvös lehet, ha sokáig fent tudunk maradni.
