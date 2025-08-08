Mutatjuk a legjobb helyeket a Perseidákhoz, ha csodát akar látni

A Perseidák az egyik legjelentősebb és leglátványosabb meteorraj, melyet a Swift–Tuttle üstökös törmelékei hoznak létre. Ezek az apró porszemcsék belépve a légkörbe égnek el, fényes csíkokat hagyva maguk után a sötét égbolton. A raj hazánkban jellemzően július közepétől augusztus végéig tart, ám a csúcspontja minden évben a közép-augusztusra, különösen augusztus 12–13-ra esik.

Égi tűzijáték: a Perseidák meteorraj idén is elkápráztat

Fotó: Jan Garbers / Shutterstock

Ekkor lesz a leglátványosabb a Perseidák

2025-ben is kitűzött dátumokra készülhetünk: a raj aktív július 17. és augusztus 24. között, csúcspontja augusztus 12–13-án várható. Bár néhány híradás szerint akár óránként 100 meteort is láthatunk csúcsidején, előfordulhat, hogy az erős holdfény csökkenti a látottak számát.

Hol érdemes Magyarországon nézni?

Obszervatóriumi programok:

Óbuda – Polaris Csillagvizsgáló: Előadás és csillagászati bemutató augusztus 12-én este 21:00–23:45 között.

Svábhegyi Obszervatórium: A „Shooting Star Night” programjaikkal az egyik legjobb választás: időszakos csillagászati bemutatókkal várják az érdeklődőket, ahol meteorok mellett bolygókat, csillaghalmazokat is meg lehet figyelni, és akár le is lehet feküdni a fűben a hullócsillagokra vadászva

Zselic Csillagpark: Éjszakai túra a meteorraj csúcsa idején, regisztráció szükséges, turistás élmény csillagos ég alatt.

Pannon Obszervatórium (Bakonybél): Augusztus 11–14 között szervezett programok – filmvetítés, távcsöves és kültéri megfigyelés.

Természetközeli, sötét égbolt helyszínek:

Gömb-kilátó (Balatonboglár)

Magaspart (Balatonvilágos)

Búbánat-völgy (Esztergom)

Benkó Zoltán szabadidőközpont (Kecskemét)

Kisoroszi sziget (Szentendre)

Mogyoró-hegy (Visegrád)

Hortobágy – kevés fényszennyezés, szervezett esti túrákkal

Normafa és Hármashatár-hegy – ezek a budai hegyvidéki helyszínek kevésbé világítottak, ezért kiváló pontok hullócsillagok megfigyelésére

Redditen felhívják a figyelmet, hogy nagyjából 100 km-rel a városoktól már jelentős különbséget tapasztalhatunk a látványban — például Győr, Sopron vagy Pécs környékén már érdemes lehet terepre menni.