Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Peter Srámek

Peter Srámek bevallotta: kettős életet él

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Peter Srámek életének egyik legnagyobb kihívásába vágott bele: teljesen felújítja otthonát, miközben koncertezik és videóklipet forgat. Az énekes elárulta, hogy a házfelújítás teljesen leköti idejét és pénzét, de már látja a fényt az alagút végén.
Peter Srámekotthonkarrierfelújítás

Peter Srámek nemrég hatalmas vállalkozásba kezdett: felújítja otthonát. Az énekes számára különösen nehéz ez a projekt, hiszen közben országjáró turnékon vesz részt, koncertezik és klipet is forgat – írja a Bors. 

Peter Srámek koncertezik, eközben otthonát újítja fel
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Óriási fejszébe vágta a fejszéjét Peter Srámek. A sztár eldöntötte, hogy felújítja otthonát. A munkálatok egy részén már túl is van, a járólapokat lerakták, a medencét kiásták, de még koránt sincs vége, a festés és az egész terasz hátravan. 

Peter Srámek jelenleg kettős életet él, a felújítás mellett karrierjét is egyengeti, megállás nélkül koncertezik és klipet is forgat, próbál egyensúlyozni a sok teendő fölött. 

A sztár bevallotta, hogy az idén még nyaralni sem volt, a felújítás ugyanis minden pénzét elviszi. 

 

