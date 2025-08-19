Peter Srámek bevallotta: kettős életet él

Peter Srámek nemrég hatalmas vállalkozásba kezdett: felújítja otthonát. Az énekes számára különösen nehéz ez a projekt, hiszen közben országjáró turnékon vesz részt, koncertezik és klipet is forgat – írja a Bors.
Óriási fejszébe vágta a fejszéjét Peter Srámek. A sztár eldöntötte, hogy felújítja otthonát. A munkálatok egy részén már túl is van, a járólapokat lerakták, a medencét kiásták, de még koránt sincs vége, a festés és az egész terasz hátravan.
A sztár bevallotta, hogy az idén még nyaralni sem volt, a felújítás ugyanis minden pénzét elviszi.