Peter Srámek bevallotta: kettős életet él

Peter Srámek nemrég hatalmas vállalkozásba kezdett: felújítja otthonát. Az énekes számára különösen nehéz ez a projekt, hiszen közben országjáró turnékon vesz részt, koncertezik és klipet is forgat – írja a Bors.

Peter Srámek koncertezik, eközben otthonát újítja fel

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Óriási fejszébe vágta a fejszéjét Peter Srámek. A sztár eldöntötte, hogy felújítja otthonát. A munkálatok egy részén már túl is van, a járólapokat lerakták, a medencét kiásták, de még koránt sincs vége, a festés és az egész terasz hátravan.

Peter Srámek jelenleg kettős életet él, a felújítás mellett karrierjét is egyengeti, megállás nélkül koncertezik és klipet is forgat, próbál egyensúlyozni a sok teendő fölött.

A sztár bevallotta, hogy az idén még nyaralni sem volt, a felújítás ugyanis minden pénzét elviszi.