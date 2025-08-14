Kapu Tibor, 3 százalékos hitel, és a színházi világ – izgalmas témákkal indult a Nekem mondod?! podcast 

Elindult a Nekem mondod?! podcast első adása, amely vendége Veréb Tamás színész és énekes volt. A művész elárulta, milyen újdonságok várhatók az Erkel Színházban, de szó esett a nyári színházi próbákról, koncertekről is.
Az adásban szóba került a magyar kormány által indított 3 százalékos lakáshitel lehetősége is, amely eddig nem látott módon nyitja meg az otthonteremtés kapuját a fiatalok, párok és egyedülállók előtt.
Végül, de nem utolsó sorban Kapu Tibor kutatóűrhajós inspiráló története is az asztalra került a podcastben. Egy ambiciózus fiatal, aki Vásárosnaményból a világűrbe jutott.