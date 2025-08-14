Hírlevél

Veréb Tamás

Kapu Tibor, 3 százalékos hitel és a színházi világ – izgalmas témákkal indult a Nekem mondod?! podcast

Elstartolt a Nekem mondod?! podcast. Az első adásban Veréb Tamás mesél színházi és zenei élményeiről, de a podcastben szó esik továbbá Kapu Tibor történelmi űrutazásáról és egy izgalmas játékról is, amely a végén várja a hallgatókat.
Veréb Tamás

Elindult a Nekem mondod?! podcast első adása, amely vendége Veréb Tamás színész és énekes volt. A művész elárulta, milyen újdonságok várhatók az Erkel Színházban, de szó esett a nyári színházi próbákról, koncertekről is. 

Kapu Tibor, 3 százalékos hitel, és a színházi világ – izgalmas témákkal indult a Nekem mondod?! podcast
Fotó: Youtube

Az adásban szóba került a magyar kormány által indított 3 százalékos lakáshitel lehetősége is, amely eddig nem látott módon nyitja meg az otthonteremtés kapuját a fiatalok, párok és egyedülállók előtt. 

Végül, de nem utolsó sorban Kapu Tibor kutatóűrhajós inspiráló története is az asztalra került a podcastben. Egy ambiciózus fiatal, aki Vásárosnaményból a világűrbe jutott. 

 

