Elindult a Nekem mondod?! podcast első adása, amely vendége Veréb Tamás színész és énekes volt. A művész elárulta, milyen újdonságok várhatók az Erkel Színházban, de szó esett a nyári színházi próbákról, koncertekről is.

Kapu Tibor, 3 százalékos hitel, és a színházi világ – izgalmas témákkal indult a Nekem mondod?! podcast

Fotó: Youtube

Az adásban szóba került a magyar kormány által indított 3 százalékos lakáshitel lehetősége is, amely eddig nem látott módon nyitja meg az otthonteremtés kapuját a fiatalok, párok és egyedülállók előtt.

Végül, de nem utolsó sorban Kapu Tibor kutatóűrhajós inspiráló története is az asztalra került a podcastben. Egy ambiciózus fiatal, aki Vásárosnaményból a világűrbe jutott.