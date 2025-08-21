Hírlevél

Rendkívüli

Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Perintfalvi Rita

Sátánista beavatási szertartás, NEM Perintfalvi Ritával

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Sehol másutt nem látható videók, formabontó politikai elemzések ezen a héten is a Politikai Hobbistában!
Perintfalvi Rita

Perintfalvi Rita tagadja, és perrel fenyegeti azokat, akik azt írják róla, hogy egy nagyon durva pronófilmben szerepelt a kétezres évek elején. A Hobbista csapat szerint sem ő az; neki egészen más bűnei vannak.

Világpanoráma:

  • Ausztráliától Görögországig mindenütt provokálják a muszlim bevándorlók a helyi őslakosokat
  • Kínában mindezt mentális betegségnek nyilvánították
  • Az Egyesült Államokban a liberális elmebaj már nem csak azt jelent, hogy támogatják a bűnözést, hanem azt is, hogy ők valójában kutyák...
  • Paliwood, azaz a palesztin kamugyár újabb filmeket propdukál, síró-nevető gyerekekkel
