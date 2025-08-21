Sátánista beavatási szertartás, NEM Perintfalvi Ritával

Perintfalvi Rita tagadja, és perrel fenyegeti azokat, akik azt írják róla, hogy egy nagyon durva pronófilmben szerepelt a kétezres évek elején. A Hobbista csapat szerint sem ő az; neki egészen más bűnei vannak.
Világpanoráma:
- Ausztráliától Görögországig mindenütt provokálják a muszlim bevándorlók a helyi őslakosokat
- Kínában mindezt mentális betegségnek nyilvánították
- Az Egyesült Államokban a liberális elmebaj már nem csak azt jelent, hogy támogatják a bűnözést, hanem azt is, hogy ők valójában kutyák...
- Paliwood, azaz a palesztin kamugyár újabb filmeket propdukál, síró-nevető gyerekekkel