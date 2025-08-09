Egyre több magyar panaszkodik: ez okozza a kellemetlenséget

A poloska-invázió évente visszatérő probléma, különösen ősszel, amikor ezek a rovarok megjelennek a kertekben és az otthonokban is. Közismert, hogy a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska jelentős károkat okoznak a gyümölcsösökben és zöldségeskertekben. Bár az emberre nem veszélyesek, kellemetlen szagukkal és tömeges megjelenésükkel sok bosszúságot okoznak.

Poloska rajzás idején érdemes védekezni. Fotó: Unsplash

Poloska elleni védekezés egyszerű módszerekkel

A poloskák elsősorban növényi nedveket szívnak, így kedvelt célpontjaik a zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék. Az egyik hatékony védekezési stratégia, hogy olyan növényeket ültetünk a kertbe, amelyeket a poloskák elkerülnek, például fokhagymát, mentát vagy bazsalikomot. Ezek a növények természetes riasztóként működnek, különösen a paprika vagy paradicsom mellé ültetve.