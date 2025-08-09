Egyre több magyar panaszkodik: ez okozza a kellemetlenséget

A poloska-invázió évente visszatérő probléma, különösen ősszel, amikor ezek a rovarok megjelennek a kertekben és az otthonokban is. Közismert, hogy a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska jelentős károkat okoznak a gyümölcsösökben és zöldségeskertekben. Bár az emberre nem veszélyesek, kellemetlen szagukkal és tömeges megjelenésükkel sok bosszúságot okoznak.
A poloskák elsősorban növényi nedveket szívnak, így kedvelt célpontjaik a zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék. Az egyik hatékony védekezési stratégia, hogy olyan növényeket ültetünk a kertbe, amelyeket a poloskák elkerülnek, például fokhagymát, mentát vagy bazsalikomot. Ezek a növények természetes riasztóként működnek, különösen a paprika vagy paradicsom mellé ültetve.
Ha már megjelentek a kártevők, többféle csapda is segíthet. A BAMA információi szerint a fénycsapdák éjszaka vonzzák a poloskákat, amelyek vízbe esve elpusztulnak. A kereskedelemben kapható speciális poloska csapdák (feromonos csapdák) célzottan vonzzák a poloskákat anélkül, hogy más hasznos rovarokat bántanának. Egyszerű házi csapdát is készíthetünk PET-palackból almaecetes vízzel, ami szintén hatékony megoldás lehet a poloskaállomány csökkentésére.