poloska

Egyre több magyar panaszkodik: ez okozza a kellemetlenséget

48 perce
A poloskák egyre nagyobb problémát jelentenek a kertekben és otthonokban egyaránt. A poloska gyors szaporodása miatt jelentős károk keletkezhetnek a veteményesekben és gyümölcsösökben. Érdemes ismerni azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyan csökkenthetjük jelenlétüket, és megvédhetjük veteményesünket.
A poloska-invázió évente visszatérő probléma, különösen ősszel, amikor ezek a rovarok megjelennek a kertekben és az otthonokban is. Közismert, hogy a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska jelentős károkat okoznak a gyümölcsösökben és zöldségeskertekben. Bár az emberre nem veszélyesek, kellemetlen szagukkal és tömeges megjelenésükkel sok bosszúságot okoznak.

poloska
Poloska rajzás idején érdemes védekezni. Fotó: Unsplash

Poloska elleni védekezés egyszerű módszerekkel

A poloskák elsősorban növényi nedveket szívnak, így kedvelt célpontjaik a zöldségek, gyümölcsök és gabonafélék. Az egyik hatékony védekezési stratégia, hogy olyan növényeket ültetünk a kertbe, amelyeket a poloskák elkerülnek, például fokhagymát, mentát vagy bazsalikomot. Ezek a növények természetes riasztóként működnek, különösen a paprika vagy paradicsom mellé ültetve.

Ha már megjelentek a kártevők, többféle csapda is segíthet. A BAMA információi szerint a fénycsapdák éjszaka vonzzák a poloskákat, amelyek vízbe esve elpusztulnak. A kereskedelemben kapható speciális poloska csapdák (feromonos csapdák) célzottan vonzzák a poloskákat anélkül, hogy más hasznos rovarokat bántanának. Egyszerű házi csapdát is készíthetünk PET-palackból almaecetes vízzel, ami szintén hatékony megoldás lehet a poloskaállomány csökkentésére.

 

