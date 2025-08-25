Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

felnőttfilmes

Ki nem találja, ezúttal mit vett a szájába a népszerű magyar pornószínésznő - videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb szaftos videóval jelentkezett az ország legnépszerűbb felnőttfilmes színésznője. A közösségi médiában közzétett felvételen a pornószínésznő kéjesen vattacukorízű szőlőt ropogtat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felnőttfilmesKiara LordCotton CandyPrincesskiaralord

Újabb videóval jelentkezett a népszerű pornószínésznő, Kiara Lord.

pornószínésznő
Kiara Lord, pornószínésznő Fotó: Instagram

Ismét kóstol a pornószínésznő

Nagyon szkeptikus vagyok, egyáltalán nem gondolom azt, hogy vattacukor ízű lesz – vallotta be Kiara Lord a Cotton Candy nevezetű, vattacukor ízű szőlőről. A portékát kicsomagolva megjegyezte: „Nem fogom megmosni, mert szerintem ennyi baktérium bőven elfér bennem.”

Ezután érzékien a szájához emelte a szaftos gyümölcsöt, és ropogtatni kezdte.

Ez nettó hazugság! – kiáltott fel végül. Elmondása szerint a kóstolt termék teljesen olyan, mint egy átlagos szőlő, sőt még íztelenebb is.

Átvágtak!

– mondta felháborodottan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!