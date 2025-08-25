Ki nem találja, ezúttal mit vett a szájába a népszerű magyar pornószínésznő - videó

Újabb videóval jelentkezett a népszerű pornószínésznő, Kiara Lord.

Kiara Lord, pornószínésznő Fotó: Instagram

Ismét kóstol a pornószínésznő

Nagyon szkeptikus vagyok, egyáltalán nem gondolom azt, hogy vattacukor ízű lesz – vallotta be Kiara Lord a Cotton Candy nevezetű, vattacukor ízű szőlőről. A portékát kicsomagolva megjegyezte: „Nem fogom megmosni, mert szerintem ennyi baktérium bőven elfér bennem.”

Ezután érzékien a szájához emelte a szaftos gyümölcsöt, és ropogtatni kezdte.

Ez nettó hazugság! – kiáltott fel végül. Elmondása szerint a kóstolt termék teljesen olyan, mint egy átlagos szőlő, sőt még íztelenebb is.

Átvágtak!

– mondta felháborodottan.