Aranyérmes pedagógusképzés, minden eddiginél több jelentkező a megújult magyar felsőoktatásban. 2025-ben, több mint 16.500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra, ezzel megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtóközleményében.

44 egyetemen volt lehetőség a pótfelvételi benyújtására

Fotó: MTI/Lakatos Péter / MTI/Lakatos Péter

Rekord a pótfelvételi jelentkezéseken

Idén a pótfelvételi jelentkezés benyújtására 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség agrár, hitéleti, informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, a sporttudományi, társadalomtudományi és a természettudományi képzési területek bizonyos szakjain, akár állami ösztöndíjas formában. Egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni, ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít.

A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógusképzés is.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.

A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: ezúttal a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.

A ponthatárok várhatóan augusztus 27-én kerülnek megállapításra, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is.

– emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.