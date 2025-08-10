Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
felsőoktatás

Minden eddiginél több jelentkező a megújult magyar felsőoktatásban

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jelentkezők soha nem látott számban rohamozták meg idén a magyar egyetemeket és főiskolákat. A pótfelvételi során több mint 16 500-an adták be jelentkezésüket, a pedagógusképzés, az orvosi, az informatikai és a műszaki szakok is a legkeresettebbek közé kerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felsőoktatáspótfelvételiponthatár

Aranyérmes pedagógusképzés, minden eddiginél több jelentkező a megújult magyar felsőoktatásban. 2025-ben, több mint 16.500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra, ezzel megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium sajtóközleményében.

pótfelvételi, eredményváró, diák, felsőoktatás, egyetem, pontszám, ponthatár, eredmény, felvételi, Budapest, Budapest Park, 2024. 07. 24.
44 egyetemen volt lehetőség a pótfelvételi benyújtására
Fotó: MTI/Lakatos Péter / MTI/Lakatos Péter

Rekord a pótfelvételi jelentkezéseken

Idén a pótfelvételi jelentkezés benyújtására 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség agrár, hitéleti, informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, a sporttudományi, társadalomtudományi és a természettudományi képzési területek bizonyos szakjain, akár állami ösztöndíjas formában. Egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni, ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít.

A jelentkezők körében népszerű volt az orvosi, informatikai és műszaki képzési terület, valamint a gazdaságtudományi és pedagógusképzés is.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett. 

A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: ezúttal a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.

A ponthatárok várhatóan augusztus 27-én kerülnek megállapításra, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is.

– emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!