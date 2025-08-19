Radics Gigi sorra mondja le koncertjeit; kiderült, miért

Szomorú hírt közölt rajongóival Radics Gigi. Az énekesnő egészségi állapota miatt kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a koncertjeit – írja a Bors.

Radics Gigi

Fotó: Ladóczki Balázs

Radics Gigi hangszálgyulladással küzd, ezért a közelgő fellépéseit nem tudja megtartani.

A szegedi és abádszalóki koncerteken Gigi unokatestvére, Oláh Gergő és zenekara lép színpadra a helyettesítésében.

„Nagyon szépen köszönöm a rengeteg köszöntést a születésnapom alkalmából! Sajnos van egy rossz hírem is: nagyon vártuk már a zenekarommal a szegedi és abádszalóki fellépést, de a hangszálgyulladásom miatt egyik helyszínen sem tudunk ott lenni. Drága unokatestvérem, Oláh Gergő viszont mindent megtesz majd, hogy a lehető legjobb bulit csinálja Nektek! Lélekben én is veletek leszek!” – üzent rajongóinak az énekesnő.