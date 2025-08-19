Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

Radics Gigi

Radics Gigi sorra mondja le koncertjeit; kiderült, miért

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radics Gigi a rajongók legnagyobb megdöbbenésére hirtelen több koncertjét is lemondta. Az énekesnő egészségügyi okok miatt nem állhat egy ideig színpadra, így közelgő fellépései elmaradnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radics GigihírekOláh Gergőénekesnőkoncert

Szomorú hírt közölt rajongóival Radics Gigi. Az énekesnő egészségi állapota miatt kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a koncertjeit – írja a Bors.

Radics Gigi
Radics Gigi
Fotó: Ladóczki Balázs

 

Radics Gigi hangszálgyulladással küzd, ezért a közelgő fellépéseit nem tudja megtartani. 

A szegedi és abádszalóki koncerteken Gigi unokatestvére, Oláh Gergő és zenekara lép színpadra a helyettesítésében. 

„Nagyon szépen köszönöm a rengeteg köszöntést a születésnapom alkalmából! Sajnos van egy rossz hírem is: nagyon vártuk már a zenekarommal a szegedi és abádszalóki fellépést, de a hangszálgyulladásom miatt egyik helyszínen sem tudunk ott lenni. Drága unokatestvérem, Oláh Gergő viszont mindent megtesz majd, hogy a lehető legjobb bulit csinálja Nektek! Lélekben én is veletek leszek!” – üzent rajongóinak az énekesnő. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!