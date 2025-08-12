Rejtélyes maradvány bukkant fel a Tiszából – az igazság megdöbbentő

A helyiek szerint a rejtélyes objektum hol eltűnik, hol megmutatja magát a vízfelszínen, attól függően, milyen a Tisza vízállása. Van, aki szerint háborús maradvány, más úgy véli, partvédelmi elem lehetett, de akad, aki gyermekkorából emlékszik rá, és állítja: az évek során a sodrás folyamatosan változtatja a helyzetét.

A Tisza alacsony vízállása újra láthatóvá tette a rejtélyes objektum titokzatos maradványát.

Fotó: Mészáros János / Szoljon

Rejtélyes objektum: háborús emlék vagy mérnöki maradvány?

A találgatások között felmerült, hogy a kőtömb egy régi villamos- vagy távvezetékoszlop alapja, vagy akár a második világháború idején került a folyóba – írja a Szoljon. A legvalószínűbb magyarázat azonban a vízügy szakembereitől érkezett: szerintük a betontömb egy úgynevezett barátzsilip maradványa, amely évtizedekkel ezelőtt hajóval érkezett a Tiszán, de sosem jutott el a rendeltetési helyére. A sodrás azóta is lassan a mederfenék alá temeti.

A hatalmas, lyukas betontömb látványos, de balesetveszélyes is lehet a vízisportok kedvelőinek, hiszen magasabb vízállásnál teljesen eltűnik a felszín alá.

Nem ez az első eset, hogy a Tiszából különös maradványok bukkannak elő. Legutóbb emberi maradványok sokkolták a helyieket.