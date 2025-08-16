Hírlevél

időjárás

Hidegfront jön, mutatjuk, mikor

Szombaton 39 fok lesz, vasárnapra kicsit csökken majd a hőmérséklet.
Szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél - írja a Köpönyeg.hu.

33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Vasárnap Egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség.

Hőségrekord született vasárnap: a fővárosban és vidéken is közel 40 fokot mértek.
Szombaton 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz
Fotó: Unsplash

Hétfőn a napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, de csapadék nem alakul ki.

Reggel 15, délután 29 fok körüli értékeket mérhetünk.

Kedden ragyogó napsütés, strandidő valószínű, csapadék nélkül. 30-31 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán, augusztus 20-án sok napsütésre van kilátás, kicsi az esély csapadékra. Országos hőség lehet 33 fok körüli maximumokkal.

 

