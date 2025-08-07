Sokkoló videóval üzent a rendőrség a fesztiválozóknak – megérte?

A fesztiválszezon közeledtével különösen fontos, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk a tudatos szórakozás jelentőségére. A túlzott alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata nemcsak az egészségre, hanem az életükre is súlyos veszélyt jelenthet. Éppen ezért is kiemelkedő, hogy a rendőrség ilyen formában – egy erőteljes TikTok-videóval – igyekszik elérni a fiatalokat, és feltenni a legfontosabb kérdést: megéri? A válasz pedig egyértelmű: nem. A pillanatnyi élvezet soha nem érhet fel azzal a kockázattal, amit egy felelőtlen döntés magában hordoz.

A rendőrség figyelmeztet: vigyázzunk a fesztiválokon. Fotó: Unsplash

A rendőrség üzenete megosztó volt a kommentelők körében

A videó alatti kommentek jól mutatják, hogy megosztó reakciókat váltott ki a rendőrség figyelemfelhívó kampánya. Voltak, akik komolyan vették az üzenetet, és felelősségteljes magatartásra buzdítottak – például egyikük azt írta: „Soha ne igyatok gyógyszerre!” Mások viszont inkább gúnyos hangvétellel reagáltak: „Ha nem tudom miféle, mindig csak a fele. Pár óra múlva mehet a másik fele. Csak gondoltam segítek.”