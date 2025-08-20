Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Renner Erika

Lúg – Renner Erikát ismét megfenyegették

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fenyegető szavak hangzottak el a kaputelefonban, amikor egy férfi megjelent egy budapesti lakásnál. Renner Erika, a lúgos orvos áldozata ismét zaklatás célpontjává vált. A rendőrök gyorsan elfogták a fenyegetőt, és eljárást indítottak ellene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Renner Erikaáldozatzaklatólúgos orvos

Májusban letartóztatta a bíróság a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a „lúgos orvos" áldozatának zaklatóját, aki megsértette a távoltartás szabályait. Renner Erika ellen újabb zaklatás történt, miután egy férfi azzal fenyegette, hogy megöli, ha legközelebb arra jár.

Nagy Ervin, MagyErvin,Renner Erika
Renner Erika
Fotó: Mediaworks

Renner Erika ismét zaklatás áldozata lett

A Budapesti Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint 2025. augusztus 19-én kora este egy férfi megjelent Renner Erika lakásánál, és a kaputelefonon keresztül halálosan megfenyegette. A lúgos orvos áldozataként ismert nő azonnal bejelentést tett a rendőrségen, akik a helyszínre siettek, de a fenyegető ekkor már nem volt ott.

A hatóság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és megkezdték a férfi felkutatását. Mint kiderült, ugyanarról a személyről van szó, akit a BRFK korábban már elfogott és meggyanúsított hasonló cselekmények miatt.

A 60 éves R. Lászlót a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai végül a sértett kihallgatását követően elfogták és előállították. A gyanúsítotti kihallgatás után őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását – számol be a Police.hu

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!