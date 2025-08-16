Az Albatrosz Repülő Egyesület közössége már évek óta hozzájárul a repülőnap sikeréhez. Idén 30. alkalommal rendezik meg az eseményt, amelynek előkészületeiben sok önkéntes dolgozik azért, hogy a székesfehérváriak és a környékbeli látogatók igazán emlékezetes napot élhessenek át – írja a Feol.

Az új szimulátor teljesen új világot nyitott meg az ejtőernyős kiképzések során – így lesz ez a börgöndi repülőnapon is

Fotó: ARE

Újdonság a börgöndi repülőnapon: Sokol ejtőernyő szimulátor

Szeptember 14-én a közönség megismerkedhet a Sokol ejtőernyő szimulátorral, amely az ejtőernyősök kiképzésére szolgál. A berendezés valósághűen modellezi az ugrást, a zuhanást, valamint az ejtőernyő irányítását. A szimulátor lehetővé teszi az éjjellátós, légzőkészülékes és teljes felszereléses bevetések gyakorlását, így az ugrók biztonságos körülmények között sajátíthatják el a szükséges készségeket.

A szimulátor gyakorlati előnye, hogy jelentősen lerövidíti a tapasztalatszerzéshez szükséges időt, miközben teljesen valósághű környezetet biztosít. Bár Magyarországon eddig csak katonai kiképzésben használták, a börgöndi repülőnapon a nagyközönség is kipróbálhatja.