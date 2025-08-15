Tolvajok jártak a kecskeméti katonai repülőtéren

Ismeretlen elkövetők jutottak be valahogy a kecskeméti katonai repülőtérre, és több fontos műszaki alkatrészt elloptak az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből – értesült a Blikk.

MiG–29-es vadászgépek a kecskeméti repülőtéren

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A tolvajok vélhetően egyszerűen átvágták a kerítést, majd a repülőgépek orrkúpját megrongálva jutottak hozzá a lokátortérben található értékes berendezésekhez.

A Honvédelmi Minisztérium megerősítette az esetet a Baonnak, ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt további részleteket. Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat eljárást.

A MiG–29-eseket Magyarország 1993-ban kapta Oroszországtól államadósság fejében, 2010-ben vonták ki ezeket a hadrendből, helyüket a Gripenek vették át. A szovjet gépek évek óta nem repültek, jelenleg konzervált állapotban tárolják azokat. Bár a típust a világ több országában még ma is használják, a magyar példányokat korábban sikertelenül próbálták értékesíteni.

Pár éve történt, és az Origo is megírta, hogy lezuhant a szlovák légierő egyik MiG–29-es harci gépe.