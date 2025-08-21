Hírlevél

retró

Ezek a retró tárgyak minden háztartásban ott voltak! Ön emlékszik még?

A retró tárgyak ma már több mint egyszerű eszközök: betekintést nyújtanak a múlt hétköznapjaiba, személyes emlékeket őriznek, és apró időutazást jelentenek a gyerekkor hangulatába. Ezek a retró tárgyak a mindennapi élet részét képezték, és történeteket mesélnek a régi korokról, nosztalgikus élményt adva mindenki számára.
retrókazettakannahűtő

Emlékszel még a tejeskanna, a Lehel hűtő vagy a TDK kazetta idejére? Ezek a retró tárgyak visszarepítenek a gyerekkor nosztalgikus pillanataiba - írja a VEOL.

retró tárgyak
A retró tárgyak apró időutazást nyújtanak gyerekkorunk hangulatába. Fotó: Unsplash

Emlékszel még ezekre a retró tárgyakra?

A tejeskanna a vidéki reggelek elengedhetetlen kelléke volt. A szomszéd bácsi által lefejt tej a strapabíró fémkannába került, amely biztonságosan őrizte a frissességet. A Lehel hűtő sok család konyhájának központja volt. Klasszikus, fehér vagy világos színű kivitele, halk búgása, a mágnesekkel díszített ajtó mind-mind a mindennapi élet apró örömeit idézik. 

A TDK kazetta a zenehallgatás ikonikus eszköze volt. Felvételek a rádióból, barátokkal cserélgetett kazetták és a magnó halk kattogása mind részei voltak annak az élménynek, amit ma már digitális formában élünk át. Egy kis kazetta több volt, mint hangfelvétel: személyes emlékeket, baráti pillanatokat és saját zenei ízlésünket őrizte, apró időutazást kínálva minden hallgatónak.

Kapcsolódó képeket a VEOL oldalán tekintheti meg.

 

