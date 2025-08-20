Hírlevél

Pecamaker vagy amit akartok – így él a Nemzet Művésze a műtét után

1 órája
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzet Művésze, Reviczky Gábor az elmúlt években komoly egészségügyi kihívásokon ment keresztül. Reviczky Gábor nemrég sikeres szívműtéten esett át, pacemakert kapott.
A legendás színész június végén került kórházba a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, hogy a modern TAVI eljárással cseréljék a szívbillentyűjét. A műtét után nem kellett rehabilitációra mennie, mert már várta a munka - a Borsnak mesélte el először, hogyan éli mindennapjait az új készülékkel. Reviczky Gábor újra forgat, ami nem meglepő, hiszen korábban a rákkal küzdve is rendszeresen a színpadon állt, még kemoterápia alatt is.

Reviczky Gábor
Reviczky Gábor őszintén vallott szívműtéte utáni életéről
Fotó: Nagy Gábor

Hogyan él mindennapjait Reviczky Gábor?

A színész elárulta, hogy a pacemaker szabályozza a szívritmusát, de oda kell figyelnie bizonyos dolgokra, például hogy hol tartja a mobiltelefonját. A felesége vigyáz rá, hogy minden előírást betartson, amit a zárójelentés tartalmaz. Reviczky Gábor kiemelte, mennyire hálás az orvosainak, az ápolóknak és mindenkinek, aki végigkísérte a műtétét és a felépülését.

Példaértékű kitartás és hozzáállás

Reviczky Gábor életét mindig a szenvedély és a kitartás jellemezte. Többszörösen legyőzte a rákkal kapcsolatos nehézségeket, és most is példát mutat, hogy a nehézségek ellenére aktívan és örömmel élheti mindennapjait.

 

