Pecamaker vagy amit akartok – így él a Nemzet Művésze a műtét után

A legendás színész június végén került kórházba a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, hogy a modern TAVI eljárással cseréljék a szívbillentyűjét. A műtét után nem kellett rehabilitációra mennie, mert már várta a munka - a Borsnak mesélte el először, hogyan éli mindennapjait az új készülékkel. Reviczky Gábor újra forgat, ami nem meglepő, hiszen korábban a rákkal küzdve is rendszeresen a színpadon állt, még kemoterápia alatt is.

Reviczky Gábor őszintén vallott szívműtéte utáni életéről

Fotó: Nagy Gábor

Hogyan él mindennapjait Reviczky Gábor?

A színész elárulta, hogy a pacemaker szabályozza a szívritmusát, de oda kell figyelnie bizonyos dolgokra, például hogy hol tartja a mobiltelefonját. A felesége vigyáz rá, hogy minden előírást betartson, amit a zárójelentés tartalmaz. Reviczky Gábor kiemelte, mennyire hálás az orvosainak, az ápolóknak és mindenkinek, aki végigkísérte a műtétét és a felépülését.