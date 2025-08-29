Hírlevél

Rendkívüli

elsőfokú riasztás

Itt a vége: kiadták a riasztást – jön az ítéletidő

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Viharos szél, jégeső és villámok. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki, amely szombat éjfélig érvényben maradhat. Az előrejelzés szerint több hullámban érkezhet zivatar.
A HungaroMet citromsárga riasztást adott ki zivatar veszélye miatt. Az időjárás előrejelzés szerint több térségben heves eső, jég és szél is kialakulhat – írja a Katasztrófavédelem.

balaton, vihar, eső, villám, elsőfokú riasztás
Elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Elsőfokú riasztás zivatar miatt

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást hirdetett ki zivatarok kialakulása miatt. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett erős szél és jégeső is előfordulhat. A riasztás szombat éjfélig maradhat érvényben, és a frissülő térképen bárki nyomon követheti a változásokat.

Ma estig legfeljebb a Dunántúlon fordulhat elő zivatar, ám az esti órákban a középső országrészben is növekszik az esély. 

Zivatar környezetében viharos, 60–70 km/h-s szél, intenzív esőzés és kisebb jég kísérheti a jelenséget. Egy-egy erősebb cella akár 80 km/h feletti széllökést, nagyobb jégdarabokat és felhőszakadást is hozhat.

Időjárás előrejelzés a hétvégére

Szombaton több hullámban érkezhet zivatar, főleg az ország középső sávjában. A HungaroMet figyelmeztetése szerint a fő kísérőjelenség a felhőszakadás lehet, amely 25–30 mm feletti csapadékot is hozhat. Estétől nyugaton mérséklődik a zivatarhajlam, keleten viszont fokozódik.

A középhőmérséklet ma többnyire 25 fok felett alakul, a Dél-Alföldön 27 fok fölé is emelkedhet. Szombaton már csak a délkeleti határszélen maradhat 25 fok körül a napi átlag – számol be a Met.hu.

 

