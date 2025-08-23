Így főzi a rizst? Sürgősen felejtse el, akár arzénmérgezéssel is járhat!

Ha gyakran fogyaszt rizst, érdemes tudnia, hogy kutatások szerint ez a népszerű étel bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is – figyelmeztet a Health & Discovery.

A rizs bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is, ami káros lehet az egészségre.

Fotó: Unsplash

Az arzén – hasonlóan az ólomhoz vagy a higanyhoz – mérgező lehet, ha túl sok kerül a szervezetünkbe. Hosszú távon a túlzott arzénbevitel növelheti a rák, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség és a légzőszervi betegségek kockázatát is.

Az arzén természetes módon megtalálható a talajban és a talajvízben, de a múltbeli szénbányászat, peszticidek, festékek és fafeldolgozó szerek használata is hozzájárult jelenlétéhez. Mivel a rizs nagyon porózus, a vízzel elárasztott rizsföldekből jelentős mennyiségű arzént képes felszívni, így a rizs több arzént vehet fel, mint bármely más élelmiszernövény.

Így csökkentsük az arzén mennyiségét a rizsben

Nyersen öblítsük át többször is a rizsszemeket, ez a folyamat a rizsben lévő arzén körülbelül 10 százalékát eltávolítja.

Főzze a rizst bő vízben, hat csésze víz egy csésze rizshez arányban 40–60 százalékkal csökkenti az arzéntartalmat, a felesleges vizet főzés után öntsük le.

Az elkészült rizst öblítsük át tiszta vízzel.

A rizs főzésével bizonyos értékes tápanyagok, például a B-vitaminok és a C-vitamin is veszendőbe mennek, az egészséges táplálkozás miatt érdemes időnként más teljes értékű gabonákat fogyasztani, például quinoát, árpát, amarantot, bulgurt vagy kölest.

Az rizsen kívül a tenger gyümölcsei, tejtermékek, baromfi és vörös húsok is tartalmaznak arzént, de általában kisebb mennyiségben, és organikus formában, amely kevésbé mérgező. Ezzel szemben a rizs az arzén talajból, kőzetekből és vízből származó, veszélyesebb, szervetlen formáját tartalmazza.

A fehér rizs általában kevesebb arzént tartalmaz, mint a barna rizs, mivel a külső réteget eltávolítják. Azonban a fehér rizs tápanyagtartalma alacsony, ezért önmagában nem jelent ideális választást.

Az arzén mérgezés jelei lehetnek: hányás, kar- és lábzsibbadás, bizsergés, valamint sötét foltok a tenyéren és a talpon.