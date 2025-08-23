Így főzi a rizst? Sürgősen felejtse el, akár arzénmérgezéssel is járhat!

Ha gyakran fogyaszt rizst, érdemes tudnia, hogy kutatások szerint ez a népszerű étel bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is – figyelmeztet a Health & Discovery.
Az arzén – hasonlóan az ólomhoz vagy a higanyhoz – mérgező lehet, ha túl sok kerül a szervezetünkbe. Hosszú távon a túlzott arzénbevitel növelheti a rák, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség és a légzőszervi betegségek kockázatát is.
Az arzén természetes módon megtalálható a talajban és a talajvízben, de a múltbeli szénbányászat, peszticidek, festékek és fafeldolgozó szerek használata is hozzájárult jelenlétéhez. Mivel a rizs nagyon porózus, a vízzel elárasztott rizsföldekből jelentős mennyiségű arzént képes felszívni, így a rizs több arzént vehet fel, mint bármely más élelmiszernövény.
A rizs főzésével bizonyos értékes tápanyagok, például a B-vitaminok és a C-vitamin is veszendőbe mennek, az egészséges táplálkozás miatt érdemes időnként más teljes értékű gabonákat fogyasztani, például quinoát, árpát, amarantot, bulgurt vagy kölest.
Az rizsen kívül a tenger gyümölcsei, tejtermékek, baromfi és vörös húsok is tartalmaznak arzént, de általában kisebb mennyiségben, és organikus formában, amely kevésbé mérgező. Ezzel szemben a rizs az arzén talajból, kőzetekből és vízből származó, veszélyesebb, szervetlen formáját tartalmazza.
A fehér rizs általában kevesebb arzént tartalmaz, mint a barna rizs, mivel a külső réteget eltávolítják. Azonban a fehér rizs tápanyagtartalma alacsony, ezért önmagában nem jelent ideális választást.
Az arzén mérgezés jelei lehetnek: hányás, kar- és lábzsibbadás, bizsergés, valamint sötét foltok a tenyéren és a talpon.