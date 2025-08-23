Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
rizs

Így főzi a rizst? Sürgősen felejtse el, akár arzénmérgezéssel is járhat!

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tudta, hogy a rizs veszélyes méreganyagot is rejthet? A rizs ugyanis könnyen felszívja az arzént a talajból és a vízből, ami hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, ha nem megfelelően készítjük el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rizsegészségarzéntartalomfőzés

Ha gyakran fogyaszt rizst, érdemes tudnia, hogy kutatások szerint ez a népszerű étel bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is – figyelmeztet a Health & Discovery

A rizs bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is, ami káros lehet az egészségre.
A rizs bizonyos mennyiségű arzént tartalmazhat, akár magas szinten is, ami káros lehet az egészségre.
Fotó: Unsplash

Az arzén – hasonlóan az ólomhoz vagy a higanyhoz – mérgező lehet, ha túl sok kerül a szervezetünkbe. Hosszú távon a túlzott arzénbevitel növelheti a rák, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség és a légzőszervi betegségek kockázatát is. 

Az arzén természetes módon megtalálható a talajban és a talajvízben, de a múltbeli szénbányászat, peszticidek, festékek és fafeldolgozó szerek használata is hozzájárult jelenlétéhez. Mivel a rizs nagyon porózus, a vízzel elárasztott rizsföldekből jelentős mennyiségű arzént képes felszívni, így a rizs több arzént vehet fel, mint bármely más élelmiszernövény. 

Így csökkentsük az arzén mennyiségét a rizsben 

  • Nyersen öblítsük át többször is a rizsszemeket, ez a folyamat a rizsben lévő arzén körülbelül 10 százalékát eltávolítja. 
  • Főzze a rizst bő vízben, hat csésze víz egy csésze rizshez arányban 40–60 százalékkal csökkenti az arzéntartalmat, a felesleges vizet főzés után öntsük le. 
  • Az elkészült rizst öblítsük át tiszta vízzel. 

A rizs főzésével bizonyos értékes tápanyagok, például a B-vitaminok és a C-vitamin is veszendőbe mennek, az egészséges táplálkozás miatt érdemes időnként más teljes értékű gabonákat fogyasztani, például quinoát, árpát, amarantot, bulgurt vagy kölest. 

Az rizsen kívül a tenger gyümölcsei, tejtermékek, baromfi és vörös húsok is tartalmaznak arzént, de általában kisebb mennyiségben, és organikus formában, amely kevésbé mérgező. Ezzel szemben a rizs az arzén talajból, kőzetekből és vízből származó, veszélyesebb, szervetlen formáját tartalmazza. 

A fehér rizs általában kevesebb arzént tartalmaz, mint a barna rizs, mivel a külső réteget eltávolítják. Azonban a fehér rizs tápanyagtartalma alacsony, ezért önmagában nem jelent ideális választást.  

Az arzén mérgezés jelei lehetnek: hányás, kar- és lábzsibbadás, bizsergés, valamint sötét foltok a tenyéren és a talpon. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!