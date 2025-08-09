Hírlevél

roncsautó

Meglepő összeg vár rád a roncsautó leadásakor, ezt nem árt tudnod

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A roncsautó értékesítése egyre népszerűbb megoldás azok számára, akik már nem akarják fenntartani vagy javíttatni műszaki hibás, sérült járművüket. A roncsautó leadásával nemcsak egyszerűsíthető a forgalomból való végleges kivonás folyamata, hanem a tulajdonosok pénzt is kaphatnak érte – a roncsautó értéke azonban jelentősen függ az alkatrészek állapotától és a bontó lehetőségeitől.
A roncsautó fogalma egyértelmű: olyan gépjármű, amely már nem alkalmas közúti használatra, és amelynek a tulajdonosa a végleges forgalomból való kivonást választja. A roncsautó leadása során az autóbontók bontási átvételi igazolást állítanak ki, amely segítségével a jármű papírjai hivatalosan is lezárhatók a kormányablaknál.

roncsautó
A roncsautó leadási folyamata egyszerű és gyors. Fotó: ZAOL / Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mikert érdemes tudni a roncsautó értékéről és a leadási folyamatról? 

A roncsautó árát elsősorban az határozza meg, hogy milyen alkatrészek hasznosíthatók újra, és hogy az autóbontó milyen költségekkel jár a jármű szakszerű és környezetbarát feldolgozása során. A bontás szigorú szabályozás alatt áll, környezetvédelmi mérnök felügyelete mellett zajlik, ami növeli a költségeket. A forgalomból való végleges kivonás miatt fontos, hogy a tulajdonos a szükséges okmányokat (forgalmi engedély, törzskönyv, személyi igazolvány) rendelkezésre bocsássa. A ZAOL információi szerint az autóbontók többsége már ingyenesen elszállítja a roncsautókat, így a leadás egyszerűbb és gazdaságosabb lehetőség, mint a javítás vagy tárolás.

 

