Meglepő összeg vár rád a roncsautó leadásakor, ezt nem árt tudnod

A roncsautó fogalma egyértelmű: olyan gépjármű, amely már nem alkalmas közúti használatra, és amelynek a tulajdonosa a végleges forgalomból való kivonást választja. A roncsautó leadása során az autóbontók bontási átvételi igazolást állítanak ki, amely segítségével a jármű papírjai hivatalosan is lezárhatók a kormányablaknál.

A roncsautó leadási folyamata egyszerű és gyors. Fotó: ZAOL / Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mikert érdemes tudni a roncsautó értékéről és a leadási folyamatról?

A roncsautó árát elsősorban az határozza meg, hogy milyen alkatrészek hasznosíthatók újra, és hogy az autóbontó milyen költségekkel jár a jármű szakszerű és környezetbarát feldolgozása során. A bontás szigorú szabályozás alatt áll, környezetvédelmi mérnök felügyelete mellett zajlik, ami növeli a költségeket. A forgalomból való végleges kivonás miatt fontos, hogy a tulajdonos a szükséges okmányokat (forgalmi engedély, törzskönyv, személyi igazolvány) rendelkezésre bocsássa. A ZAOL információi szerint az autóbontók többsége már ingyenesen elszállítja a roncsautókat, így a leadás egyszerűbb és gazdaságosabb lehetőség, mint a javítás vagy tárolás.