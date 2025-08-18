Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Rózsa György

Stroke-ot kapott Rózsa György, életmentő műtétre volt szüksége

Egy ártatlan nyári fürdőzés drámába fordult, amikor a legendás tévés rosszul lett a Balaton vizében. Rózsa György életét lánya lélekjelenléte mentette meg. A 77 éves műsorvezető azóta is hálás a gyors életmentés minden résztvevőjének.
Rózsa György nemrég a Balatonban kapott stroke-ot, ám lánya azonnali reakciójának köszönhetően életben maradt. A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta – számol be a Sonline.

Rózsa György magyar műsorvezető, showman, szerkesztő, producer, forgatókönyvíró, RózsaGyörgy
Legalább hatvan műsorhoz volt köze – Rózsa György
Fotó: MTI/Zih Zsolt

Rózsa György stroke miatt omlott össze a Balatonban

Néhány hete unokájával fürdőzött Balatonfenyvesen Rózsa György, amikor hirtelen stroke érte. A vízben kapott rosszullét életveszélyes helyzetet teremtett, és csak lánya gyors reakciójának köszönheti, hogy túlélte.

Balatonfenyvesen van nyaralónk, ott töltöttünk pár napot. Aznap délelőtt ellátogattunk Zalakomárra, a bivalyrezervátumba, majd délután fürödtünk egyet a Balatonban. Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam 

– mesélte a Story magazinnak Rózsa György, egykori műsorvezető.

A rosszullét után a 77 éves tévést azonnal a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházba szállították, ahol sürgősségi CT vizsgálatot végeztek rajta. Kiderült, hogy enyhe stroke-on van túl, de életmentő műtétre volt szükség.

Az interjúban elmesélte: nagyon hálás a beszállításakor a sürgősségi osztályon dolgozó Nagy Csaba főorvosnak és mindenkinek aki részt vett a gyógyításában, valamint lányának, akik azonnal cselekedett, amikor szükség volt rá.

 

 

