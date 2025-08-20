Először szólalt meg Rózsa György a stroke után

Rózsa György sztrókja után először vállalta, hogy a tévé nyilvánossága elé álljon, és elmondta, miként élte meg az életveszélyes pillanatokat – írja a Bors.

Rózsa György a stroke is megszólalt (illusztráció)

Rózsa György stroke után vallott a túlélésről

A 77 éves műsorvezető nyaralása közben lett rosszul. Mint elmondta, stroke érte akkor, amikor épp lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. Életét két tényezőnek köszönhette: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, valamint annak, hogy utolsó erejével segítséget tudott kiáltani.

A népszerű tévés személyiség elmondta, hogy szerencsére minden rendben ment, de most rendszeresen jár kontrollvizsgálatokra. Ugyanakkor pozitívumként említette, hogy időt tud szánni arra, hogy megírja régóta dédelgetett álmát, életrajzi könyvét.

Ezt abból az alkalomból írom, hogy éppen 60 évvel ezelőtt szerepeltem először a televíziók képernyőjén. Erről írok, hogy ez hogy zajlott. A boldogságairól, a gyötrelmeiről

– mesélte a Tények című műsorban.

A műsorvezető elárulta: egyetlen maradandó következménye lett a történteknek – a víziszony. Ennek ellenére hálás, hogy életben maradt, és új célok felé fordulhat, miközben a tévében is visszatérhetett a közönség elé.

