Állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Évtizedes munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Rubint Réka. A sztár fitneszedzőnek Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a kitüntetést.

Fotó: Facebook/Rubint Réka

„Keresem a szavakat, de nehezen találom … ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért” – írta meghatódva Facebook-oldalán Rubint Réka.

Az állami kitüntetést Magyarország köztársasági elnöke adományozta, elismerve Rubint Réka több évtizedes, közösségépítő és egészségesebb életmódra ösztönző munkásságát.

A fitneszedző felidézte, hogy pályája kezdetén nem mindenki hitt benne, évtizedekkel ezelőtt testnevelő tanára genetikai selejtnek nevezte. A kegyetlen mondat összetörte a fiatal lány lelkét, ugyanakkor hatalmas erőt adott neki, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét.

„A bizonyítási kényszerből szenvedély lett, és ez a szenvedély vált a munkámmá és az életemmé” – fogalmazott büszkén Rubint Réka.