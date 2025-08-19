Állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Évtizedes munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Rubint Réka. A sztár fitneszedzőnek Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a kitüntetést.
„Keresem a szavakat, de nehezen találom … ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért” – írta meghatódva Facebook-oldalán Rubint Réka.
A fitneszedző felidézte, hogy pályája kezdetén nem mindenki hitt benne, évtizedekkel ezelőtt testnevelő tanára genetikai selejtnek nevezte. A kegyetlen mondat összetörte a fiatal lány lelkét, ugyanakkor hatalmas erőt adott neki, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét.
„A bizonyítási kényszerből szenvedély lett, és ez a szenvedély vált a munkámmá és az életemmé” – fogalmazott büszkén Rubint Réka.