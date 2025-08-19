Állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Hírlevél

Testnevelő tanára egykor genetikai selejtnek nevezte, de nagyobbat nem is tévedhetett volna. Rubint Réka, az ország egyik legsikeresebb és legkitartóbb fitneszedzője állami kitüntetést kapott évtizedes munkásságáért.
Évtizedes munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Rubint Réka. A sztár fitneszedzőnek Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át a kitüntetést. 

Fotó: Facebook/Rubint Réka

„Keresem a szavakat, de nehezen találom … ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért” – írta meghatódva Facebook-oldalán Rubint Réka. 

Az állami kitüntetést Magyarország köztársasági elnöke adományozta, elismerve Rubint Réka több évtizedes, közösségépítő és egészségesebb életmódra ösztönző munkásságát. 

A fitneszedző felidézte, hogy pályája kezdetén nem mindenki hitt benne, évtizedekkel ezelőtt testnevelő tanára genetikai selejtnek nevezte. A kegyetlen mondat összetörte a fiatal lány lelkét, ugyanakkor hatalmas erőt adott neki, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét. 

„A bizonyítási kényszerből szenvedély lett, és ez a szenvedély vált a munkámmá és az életemmé” – fogalmazott büszkén Rubint Réka. 

 

