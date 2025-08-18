Nem hiszi el, miben találta meg Rubint Réka a boldogságot

Rubint Réka a közösségi médiában rendszeresen oszt meg gondolatokat, de ezúttal különösen őszintén vallott a belső utazásáról, amelyet nemrég Balin élt át. Bár a sziget nem volt számára ismeretlen, most nem a táj, hanem saját lelke felfedezése jelentette az igazi kihívást. Mint elárulta: életében először mondott igent önmagára, és szembenézett azokkal a belső akadályokkal, amelyek korábban láthatatlanul nehezítették mindennapjait - írja a Bors.

Rubint Réka először mondott igent önmagára

Fotó: TV2

Rubint Réka belső utazása új kapukat nyitott meg

Az edző elmondása szerint a 13 nap alatt olyan tudatalatti blokkokkal találkozott, amelyekről addig nem is tudott. Segítőinek és családjának hálát mondott, amiért támogatták ezen az úton, és azt is hozzátette, hogy olyan lelki ajtók nyíltak meg előtte, amelyekről korábban nem is sejtette, hogy léteznek.

Réka a posztjában kiemelte:

„Gondolkodj szeretettel, beszélj szeretettel, és cselekedj szeretettel. Cserélj le minden benned lévő érzést, ami nem a szeretetből fakad – a dühöt, a fájdalmat, a szomorúságot, az árulás, a kihasználás vagy a becsapás érzését. Ahogy otthonodban nagytakarítást végzel, úgy tisztítsd meg a belső világodat is a negatív érzésektől, hogy a szeretet érzésével díszítsd fel, és abban élhess.”

A poszt végén Rubint Réka azt is kiemelte, hogy hamarosan részletesebb beszámolót ígér a követőinek, mert hiszi: egymást támogatva minden akadály legyőzhető.