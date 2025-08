Rubint Réka kitálalt a családi gondokról

Kívülről tökéletesnek tűnhet a Schobert család élete, de Rubint Réka mást mond. Őszintén mesélt a gyerekek neveléséről és a mindennapi kihívásokról a Borsonline.hu-nak.

Rubint Réka nem bújik el a világ nehézségeitől Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka kitálalt a családi nehézségekről

Mint minden családban, a Schobert család életében is akadnak nehézségek. Hiába tűnik kívülről minden idillinek, Rubint Réka nem titkolja, hogy náluk sem fenékig tejföl az élet.

A gyerekek, köztük Schobert Lara, állandó figyelem alatt nőttek fel, mégis ugyanúgy szembesülnek problémákkal, mint kortársaik. A fitneszedző-üzletasszony nem próbálja eltakarni a valóságot. Elvégre ők is halandó emberek és néha előfordul, hogy hibáznak is.

A háromgyermekes anyuka büszke gyerekeire, de tisztában van vele, hogy a hibás döntések a fejlődés része. Azt vallja, hogy a gyerekeket nem lehet megóvni minden nehézségtől, mert azzal ártana nekik.

Rubint Réka saját fiatalkori hibáit sem tagadja, éppen ezért nem próbálja tökéletesnek mutatni a Schobert család életét. Sokszor az Instagram-posztok mögül is kibukik az igazság, és kiderül: a csillogás ellenére náluk is akadnak gondok. Schobert Norbi felesége úgy látja, a nehézségek emberivé tesznek, és nem is akarja gyerekeit megóvni ezektől.

