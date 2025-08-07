Hírlevél

Rubint Rella

Rubint Rella átlátszó ruhában mutogatja bomba testét a Szigeten

A fesztiválszezon javában zajlik, és a hazai sztárok sem maradnak ki a buliból. Rubint Rella is ott van a Sziget Fesztiválon, ahol látványos szettjével és bomba alakjával azonnal magára vonta a figyelmet.
Rubint Rella

Augusztus 6-án elstartolt az idei Sziget, ahová rengetegen készültek már hónapok óta. Rubint Rella egy merész, fehér, áttetsző csipkeruhában jelent meg, amitől szó szerint megállt a levegő írja a Bors.

rubint rella
Rubint Rella szexi fehér csipkés ruhában bulizik a Szigeten.
Fotó: Rubint Rella/Instagram

A róla készült esti fotók csak még inkább kiemelik az alakját és a ruhája részleteit. A fitneszedző most a válása után ismét felszabadultnak és önazonosnak tűnik. Nem tudni, mennyit készült erre az estére, de a végeredmény biztosan emlékezetes lett. Egy biztos: Rella szettje az egyik legdögösebb az idei fesztiválon.

A válás után ismét szabad préda

Rubint Rella és volt férje, Novothny Soma futballista válása sokakat meglepett. A fitneszedző a válása óra újra felszabadultnak érzi magát és sokat bulizik. Legutóbb a Campus fesztiválon borult ki és balhézott egy pultos lánnyal.

 

