Válása után ebbe kapaszkodik Rubint Rella

Egy nehéz időszak teljesen megváltoztatta az életét. Rubint Rella a válás után új értékrendet alakított ki, és minden erejét az edzésbe és önmaga fejlesztésébe fekteti. Most először beszélt arról, mi az, ami igazán számít neki.
Rubint Rellaéletválás

Rubint Rella élete gyökeresen megváltozott, mióta bejelentette, hogy férjével, Novothny Somával elválnak. Bár a magánéletéről keveset árul el, most őszintén vallott arról, hogyan talált új fókuszt – írja a Borsonline.hu.

rubint rella, térdfájás, fájdalom, térd, edzés, sport
Edzésben lel ismét önmagára Rubint Rella (illusztráció) 
Fotó: Shutterstock

Rubint Rella a válás után új erőre talált

A közösségi médiát felrobbantotta a hír, amikor Rubint Rella harmadik házassági évfordulóján jelentette be, hogy véget ér a kapcsolata. Azóta kerülte a magánéleti témákat, inkább a munkára és az edzésre koncentrált. Legutóbbi vlogjában elárulta: testsúlya 61–62 kilóra csökkent a korábbi 66–67 kilóról, és ebben a nehéz időszak is szerepet játszott.

Az edzés lett a kapaszkodó

Rella nem titkolta, hogy a válás lelkileg megviselte, de az edzés segítette át a nehezebb napokon. Büszkén mesélte, hogy már fel tudja húzni magát karból, ami korábban nem sikerült. A tanítványaival való személyes találkozók szintén rengeteg erőt adnak neki, és ezek a pillanatok erősítették meg abban, mi az, ami valóban fontos az életében.

A külsejét érő kritikák hidegen hagyják, mert megtanulta, hogy a belső erő és a kitartás sokkal többet ér. A válás után jött rá igazán, hogy az önmagába fektetett energia és a mentális egészség a legnagyobb érték.

További információkat tudhat meg Rubint Rella problémáiról a BORS oldalán.

 

