Válása után ebbe kapaszkodik Rubint Rella

Rubint Rella élete gyökeresen megváltozott, mióta bejelentette, hogy férjével, Novothny Somával elválnak. Bár a magánéletéről keveset árul el, most őszintén vallott arról, hogyan talált új fókuszt – írja a Borsonline.hu.

Edzésben lel ismét önmagára Rubint Rella (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Rubint Rella a válás után új erőre talált

A közösségi médiát felrobbantotta a hír, amikor Rubint Rella harmadik házassági évfordulóján jelentette be, hogy véget ér a kapcsolata. Azóta kerülte a magánéleti témákat, inkább a munkára és az edzésre koncentrált. Legutóbbi vlogjában elárulta: testsúlya 61–62 kilóra csökkent a korábbi 66–67 kilóról, és ebben a nehéz időszak is szerepet játszott.

Az edzés lett a kapaszkodó

Rella nem titkolta, hogy a válás lelkileg megviselte, de az edzés segítette át a nehezebb napokon. Büszkén mesélte, hogy már fel tudja húzni magát karból, ami korábban nem sikerült. A tanítványaival való személyes találkozók szintén rengeteg erőt adnak neki, és ezek a pillanatok erősítették meg abban, mi az, ami valóban fontos az életében.

A külsejét érő kritikák hidegen hagyják, mert megtanulta, hogy a belső erő és a kitartás sokkal többet ér. A válás után jött rá igazán, hogy az önmagába fektetett energia és a mentális egészség a legnagyobb érték.

