Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

Így mentek óvodába Rúzsa Magdi hihetetlenül cuki ikrei – fotó

A népszerű énekesnő fontos mérföldkőhöz érkezett anyaként: hármas ikrei, Keve, Lujza és Zalán megkezdték az óvodai életet. Rúzsa Magdi hároméves gyermekei első napjáról készült fotót az édesanya a közösségi oldalán osztotta meg, ám gyermekeinek arcát továbbra is óvja a nyilvánosságtól.
„Megyünk az ovibaaa! Első nap. Aaaaa” – írta a megható pillanathoz Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán.

Rúzsa Magdi gyerekei pénteken mentek először óvodába
Fotó: TV2

A képen a kicsik, Keve, Lujza és Zalán hátulról látható, apró hátizsákjaikkal az óvoda felé mendegélve. 

Az énekesnő tudatosan védi gyermekeinek magánéletét, és ezúttal is csak egy sejtelmes képet osztott meg róluk, ezzel tiszteletben tartva a család privát szféráját. Ez az új szakasz nemcsak a gyerekek, hanem az egész család életében fontos lépés, amely tele van izgalommal és várakozással.

Támogatják Rúzsa Magdit

A hozzászólások alapján kijelenthetjük, a rajongók lelkesen köszöntötték a kicsiket, és együtt örülnek az új kezdetnek.

„Édes drága kincsek. Lujzi fürtös haja… hát, kész csaj. Boldogságos ovis éveket kívánok nektek” – írta az egyik kommentelő, de sokan mások is lelkesítették és támogatták Magdit.

 

 

