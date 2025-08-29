Így mentek óvodába Rúzsa Magdi hihetetlenül cuki ikrei – fotó

„Megyünk az ovibaaa! Első nap. Aaaaa” – írta a megható pillanathoz Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán.

Rúzsa Magdi gyerekei pénteken mentek először óvodába

Fotó: TV2

A képen a kicsik, Keve, Lujza és Zalán hátulról látható, apró hátizsákjaikkal az óvoda felé mendegélve.

Az énekesnő tudatosan védi gyermekeinek magánéletét, és ezúttal is csak egy sejtelmes képet osztott meg róluk, ezzel tiszteletben tartva a család privát szféráját. Ez az új szakasz nemcsak a gyerekek, hanem az egész család életében fontos lépés, amely tele van izgalommal és várakozással.

Támogatják Rúzsa Magdit

A hozzászólások alapján kijelenthetjük, a rajongók lelkesen köszöntötték a kicsiket, és együtt örülnek az új kezdetnek.

„Édes drága kincsek. Lujzi fürtös haja… hát, kész csaj. Boldogságos ovis éveket kívánok nektek” – írta az egyik kommentelő, de sokan mások is lelkesítették és támogatták Magdit.