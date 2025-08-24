Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Samu

Egy nyakszirtcsont, amely történelmet írt – 60 éve került elő Samu

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1962-ben egy vértesszőlősi bányában különös nyomokra bukkantak, amelyek végül egy óriási felfedezéshez vezettek. Három évvel később, 60 évvel ezelőtt került elő Samu, az előember, aki azóta a magyar őskor legismertebb alakjává vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SamuelőemberfelfedezésVértesszőlős

1962-ben Pécsi Márton földrajztudós egy vértesszőlősi terepgyakorlat során őskori maradványokat fedezett fel. Három évvel később került elő Samu, egy előember nyakszirtcsontja, amely az ásatás legnagyobb szenzációja lett írja a Múlt-kor.
 

Samu
Vértesszőlősön találták meg Samu nyakszirtcsontját.
Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

A leletek eleinte nem keltettek nagy figyelmet, de Vértes László régész mégis megkezdte a rendszeres feltárásokat. Samu 1965. augusztus 21-én, éppen Sámuel napján került elő, és a nevét is erről a különleges egybeesésről kapta. A lelőhelyen egymás fölött kilenc kultúrrétegben több ezer pattintott kavicseszközt találtak.
A csontok és eszközök mellett ősállatok maradványai és megkövesedett növénylenyomatok is előkerültek. Samu a Homo erectus kései képviselője volt, aki gyűjtögető és dögevő életmódot folytatott. Vadászatra fejlett fegyvereket nem használt, inkább egyszerű kavicseszközökkel dolgozta fel a zsákmányt. 

A feltárások bebizonyították, hogy az előemberek már ismerték és használták a tüzet.

A tűz fenntartásához gyakran zsíros csontokat égettek, amelyek sokáig izzásban maradtak. A vértesszőlősi ásatás volt az első Közép-Európában, amely egy előember telepét részletesen feltárta. Ez a felfedezés nemcsak a magyar, hanem az egész európai ősrégészet számára kiemelkedő jelentőségű lett. Samu története nemcsak a régészek számára izgalmas, hanem mindenki számára, aki el tudja képzelni, hogyan élhetett egy emberféle 350 ezer évvel ezelőtt.

Samu-nap a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi kiállítóhelyén

Minden év augusztus 19-én megrendezik a  Samu-napot a Magyar Nemzeti Múzeum vértesszőlősi kiállítóhelyén. Egész nap szakmai előadásokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket a rendezvényen, amelyet minden évben az 1968-ban befejeződött ásatás évfordulója alkalmából rendeznek meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!