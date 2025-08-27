Örömlányok és drog – repült a teljes magyar felső vezetés a német multinál

Szerdán robbant a bomba, menesztették az egyik legérdekesebb európai tőzsdei multicég, a német SAP magyarországi teljes felső vezetését – tudta meg az Index.

A SAP budapesti irodaháza

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Igazán zaftos a sztori, a vádak szerint a multicég egyik tavalyi konferenciáján olyan szolgáltatásokat is biztosítottak, amelyek finoman szólva sem illenek egy üzleti esemény profiljába.

A lap információja szerint a konferenciára prostituáltakat hívtak, akiknek szolgáltatásait „Csendes szoba, masszázs” címszó alatt elkülönített helyen lehetett igénybe venni. Állítólag külön Excel-táblázatban vezették, ki és mikor (főleg férfiak) vette igénybe a külön szoba szolgáltatásait.

A SAP anyacége vizsgálódik

A szolgáltatás a német vezetésnek is feltűnt, és nem értették, miért volt szükség csendes szobára és masszázsra egy konferencián. Az értetlenségük miatt vizsgálatot indítottak az ügyben. A belső ellenőrzés során fény derült a szoba valódi funkciójára. De az is felmerült, hogy nem nemcsak örömlányok voltak a „Csendes szobában”, hanem a helyszínen drogfogyasztás is történhetett.

Az eset súlyosságát jelzi, hogy a SAP német vezetése válságstábot állított fel, majd másnap azonnali hatállyal kirúgta Pintér Szabolcs ügyvezetőt – aki közel két évtizede volt a cégnél, 2019 óta a vezetői székben –, valamint a teljes magyar vezetést is menesztette. A botrány utórezgései már most érezhetők: a szeptemberre tervezett SAP NOW AI Tour Hungary eseményt azonnal lemondták, a partnereket inkább Bécsbe irányítják egy későbbi rendezvényre. Az SAP reagált az Index cikkére, megerősítette, hogy Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója távozott a vállalattól.