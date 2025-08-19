Megrázó információ derült ki Schmuck Andor halálának okáról

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy a Tisztelet Társaságának elnökét holtan találták belvárosi lakásában. Schmuck Andor betegsége régóta ismert volt, mégis reménykedett a gyógyulásban, így a tragédia mindenkit megrázott. A végzetes napon a tűzoltók törtek be az irodába, miután Andor nem reagált a hívásokra. A helyszínt órákig zárva tartották, különféle tárgyakat foglaltak le, ám az idegenkezűséget kizárták.

Schmuck Andor halálát rejtély övezi

Fodor Zsóka vallomása

A színésznő, aki fogadott fiaként szerette a politikust, szívszorító részleteket osztott meg. A Borsnak adott interjújában elmondta, hogy Schmuck Andort az íróasztalánál találták meg. Az irodát azóta is zárva tartják, így még a hozzátartozók sem férhettek hozzá a lehetséges utolsó rendelkezéseihez.

Örök rejtély maradhat Schmuck Andor halála

A rendőrség rövid válaszban erősítette meg: a közigazgatási hatósági eljárás még zajlik, de nem tudni, mikor zárul le. A Bors cikke alapján akár örökre titok maradhat, mi okozta pontosan a politikus tragédiáját. Az sem kizárt, hogy a vizsgálat eredményét kizárólag a legközelebbi hozzátartozó, talán éppen Schmuck Andor menyasszonya, Kinga ismeri.