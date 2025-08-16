Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Schmuck Andor

Rejtélyes búcsúajándékot találtak Schmuck Andor sírján

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több százan kísérték utolsó útjára Schmuck Andort a Fiumei úti sírkertben. Schmuck Andor sírját virágok és koszorúk lepték el, de egy titokzatos ajándék különösen nagy feltűnést keltett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Schmuck Andorkólakoszorúsírvirág

Fájdalmas búcsúval vettek végső tiszteletet Schmuck Andor előtt a Fiumei úti sírkertben, ahol több száz barát, tisztelő és ismert ember gyűlt össze. A gyászszertartáson rengeteg virág és koszorú borította el a sírt, ám egy titokzatos részlet különösen felkeltette a figyelmet: valaki két bontatlan üveg kólát helyezett a márvány sírra – írja a Bors. 

Schmuck Andor
Schmuck Andor

A temetésen Nyári Károly barátja Sinatra My Way című dalával búcsúzott a politikustól. Schmuck Andor volt felesége, Eszter könnyeivel küzdött, míg a színésznő Fodor Zsóka zokogva adta át virágait, majd a ravatalozóból is ki kellett mennie, rejtélyes menyasszonya, Kinga pedig egy szív alakú koszorúval búcsúzott. 

Rejtélyes búcsúajándék tűnt fel Schmuck Andor sírján

A temetés után azonban a síron egy különös részletre lettek figyelmesek: két bontatlan üveg kóla állt a virágok között. Hogy ki helyezte oda és milyen jelentőséggel bír ez a gesztus, egyelőre rejtély maradt. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!