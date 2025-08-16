Rejtélyes búcsúajándékot találtak Schmuck Andor sírján

Fájdalmas búcsúval vettek végső tiszteletet Schmuck Andor előtt a Fiumei úti sírkertben, ahol több száz barát, tisztelő és ismert ember gyűlt össze. A gyászszertartáson rengeteg virág és koszorú borította el a sírt, ám egy titokzatos részlet különösen felkeltette a figyelmet: valaki két bontatlan üveg kólát helyezett a márvány sírra – írja a Bors.

Schmuck Andor

A temetésen Nyári Károly barátja Sinatra My Way című dalával búcsúzott a politikustól. Schmuck Andor volt felesége, Eszter könnyeivel küzdött, míg a színésznő Fodor Zsóka zokogva adta át virágait, majd a ravatalozóból is ki kellett mennie, rejtélyes menyasszonya, Kinga pedig egy szív alakú koszorúval búcsúzott.

Rejtélyes búcsúajándék tűnt fel Schmuck Andor sírján

A temetés után azonban a síron egy különös részletre lettek figyelmesek: két bontatlan üveg kóla állt a virágok között. Hogy ki helyezte oda és milyen jelentőséggel bír ez a gesztus, egyelőre rejtély maradt.