Különleges képpel búcsúzott Schóbert Norbi Schmuck Andor temetésén

A temetésen a búcsúbeszédet Nyári Károly mondta el, mivel a két férfi barátsága több évtizedre tekint vissza. A gyászszertartáson jelen volt Schmuck Andor egykori felesége, Eszter is, akit családja segített a nehéz pillanatokban. A máltai lovagrend képviselői és a politikus közeli barátai közül is sokan eljöttek, hogy végső tiszteletüket tegyék.

Schmuck Andor temetésén sokan részt vettek

Schmuck Andor temetésén részt vett Schóbert Norbi is

"Isten Veled Barátom! Emlékszem, az első képen két szívműtét után küzdöttem az életemért 13 évvel ezelőtt. Te minden héten bejöttél hozzám. Mosolyod, humorod segített visszajönni. Nem haltál meg. Csak azok halnak meg akiket elfelejtenek. Mi nem fogunk soha. Odaát találkozunk!" - írta a fitneszguru a posztjában.

