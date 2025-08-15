Hírlevél

Rendkívüli

Dráma Schmuck Andor temetésén – Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról

Schóbert Norbi

Különleges képpel búcsúzott Schóbert Norbi Schmuck Andor temetésén

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ma a Fiumei Úti Sírkertben helyezték végső nyugalomra Schmuck Andort. A politikus búcsúztatása éppen egy hónappal a halála után vette kezdetét, és számos barát, valamint ismert közéleti szereplő rója le kegyeletét. A temetés jelentős esemény a magyar közéletben, hiszen az ország 54 éves korában, hosszú és súlyos betegség után veszítette el őt. Jó barátja, Schóbert Norbi is búcsúzott tőle.
A temetésen a búcsúbeszédet Nyári Károly mondta el, mivel a két férfi barátsága több évtizedre tekint vissza. A gyászszertartáson jelen volt Schmuck Andor egykori felesége, Eszter is, akit családja segített a nehéz pillanatokban. A máltai lovagrend képviselői és a politikus közeli barátai közül is sokan eljöttek, hogy végső tiszteletüket tegyék.

Schmuck Andor
Schmuck Andor temetésén sokan részt vettek 

Schmuck Andor temetésén részt vett Schóbert Norbi is

"Isten Veled Barátom! Emlékszem, az első képen két szívműtét után küzdöttem az életemért 13 évvel ezelőtt. Te minden héten bejöttél hozzám. Mosolyod, humorod segített visszajönni. Nem haltál meg. Csak azok halnak meg akiket elfelejtenek. Mi nem fogunk soha. Odaát találkozunk!" - írta a fitneszguru a posztjában. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!