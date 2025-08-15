Dráma Schmuck Andor temetésén – Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról

A temetésen Nyári Károly mondott búcsúbeszédet, hiszen a két férfi barátsága évtizedekre nyúlik vissza. A gyászszertartáson megjelent Schmuck Andor volt felesége, Eszter, akit családja támogatott a gyász pillanataiban. A máltai lovagrendtől és a politikus közeli barátaitól többen is részt vettek a szertartáson.

Schmuck Andor hónapok óta tartó súlyos betegség után hunyt el. Fotó: Bors / Tumbász Hédi

Schmuck Andor temetése és a gyászszertartás részletei

Rus Krisztin, Schmuck Andor első felesége, Olaszországból érkezett, hogy tiszteletét tegye. A hírességek közül Zámbóék és Visváderék érkeztek először a Fiumei Úti Sírkertbe. A temetés során az eseményről készült első fotók bemutatják a politikus búcsúztatását és a gyász légkörét. A jelenlévők csendes tisztelettel adóznak Schmuck Andor emlékének, aki egész életében a közéletben aktív szerepet vállalt.

Schmuck Andornak sok ismerőse volt, de igazán szoros kapcsolatot csak kevés emberrel ápolt. Közéjük tartozott Fodor Zsóka is, aki úgy szerette a politikust, mintha a saját fia lenne. Tizenöt év barátság után azonban hirtelen megszakadt a kapcsolatuk. A színésznőt mélyen megviselte Andor halála, és korábban azt mondta, talán el sem megy a temetésére, inkább magában búcsúzna el tőle.

Végül mégis megjelent a zsúfolásig megtelt ravatalozóban, ahol sokan rótták le kegyeletüket.

Fekete fátyolban, könnyeivel küszködve lépett a koporsóhoz, miközben kísérték. A virág elhelyezése után azonban összetörten sietett ki – nem bírta tovább nézni a ravatalon fekvő „fogadott fiát.”

