Titkos párja is elbúcsúzott Schmuck Andortól

A júliusban tragikus hirtelenséggel elhunyt Schmuck Andort a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra pénteken.

Schmuck Andort pénteken temették el

A volt politikust sokan kísérték végső útjára, a temetésre egymás után érkeznek a családtagok, a barátok, tisztelők, köztük rengeteg híresség: többek közt Schobert Norbert, Mága Zoltán, Fodor Zsóka, Nyári Károly.

A gyászoló tömegben egy fátyolos kalapos szőke hölgy is feltűnt. A Bors információi szerint ő volt Schmuck Andor titkos párja, Kinga, aki három évvel korábban találkozott a politikussal, és haláláig hűségesen támogatta őt. A hölgyről képet is közölt a bulvárlap.

Több mint beszédes, hogy a temetésen egy koszorú is elhelyezésre került, amelyen a következő üzenet állt: „Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod”.

Schmuck Andor korábbi házasságai rövid életűek voltak, mindössze két évig tartottak. Az első feleségét 10, a másodikat 14 nap ismeretség után vette el, és később úgy nyilatkozott, hogy nem akarta elrontani a kapcsolat legjobb részét azzal, hogy nem házasodnak össze.

Schmuck Andor 2025. július 14-én hunyt el, 54 éves korában, hosszan tartó betegség után.

Az Origo írt a Schmuck Andor temetésén történt drámáról is, Fodor Zsóka színésznő sírva rohant ki a szertartásról.