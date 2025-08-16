Van baj: Schumacher Vanda őszintén vallott súlyos problémáiról

Meglepő őszinteséggel öntötte ki a lelkét Schumacher Vanda.

Schumacher Vanda színésznő

Fotó: Schumacher Vanda/Instagram

Schumacher Vanda számára hosszú volt az út

A színésznőnek pánikrohamai, szorongásai és visszatérő depressziója is volt, ami miatt egy időben még egy koncert vagy fesztivál is elképzelhetetlen volt számára.

„Hosszú út vezetett idáig, de mára megtanultam kezelni ezeket” – árulta el Vanda. A színésznő szerint a tudatosság, az önismeret és a szakmai segítség segítette őt a gyógyulásban. Bátor kiállása sokaknak erőt adhat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a mentális egészség végre ne legyen tabu.

A közösségi oldalakon a rajongók reakciója rendkívül pozitív volt: sokan köszönetet mondtak Vandának, amiért nem rejtette el a nehézségeit, és példát mutatott azzal, hogy segítséget mert kérni, majd tenni is a gyógyulásért.

