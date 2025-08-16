Megszólalt a sekrestyés, aki elkapta a templomi tolvajt

A szekszárdi katolikus templomban általában béke és nyugalom uralkodik mise után. Ezúttal azonban a mozgásérzékelő rendszer észlelte, hogy valaki tartózkodik a már lezárt épületben. A riasztás perceken belül eljutott a sekrestyés helyetteséhez, Frank Edithez, aki azonnal a helyszínre sietett – írja a Teol.

Frank Edit, a templom sekrestyése nem rémült meg a templomi tolvaj láttán

Fotó: Bencze Péter / Teol

Kiderült, hogy a gyanúsított már órákkal korábban, a mise alatt lépett be a templomba, majd a gyóntatófülkében rejtőzött el. Célja az volt, hogy az esti zárás után zavartalanul férhessen hozzá a perselyekhez.

Amikor a sekrestyés belépett a templomba, a férfit tetten érte: éppen a földről szedegette a kiöntött perselypénzt.

„A férfi sietve egy történetet adott elő arról, hogy „véletlenül bezárták”, és a saját pénze hullott ki a zsebéből. Ez azonban nem állta ki a józan logika próbáját” – mondta Frank Edit, aki gyorsan bezárta az ajtót, így elvágva a tolvaj útját.

A helyszínre érkező rendőrök őrizetbe vették a férfit, lopás kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A vizsgálat szerint a gyanúsított módszeresen készült a bűncselekményre, de a technikai védelem és a sekrestyés ébersége keresztülhúzta a számításait.