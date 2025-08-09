Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Semmelweis Egyetemen

Kapu Tibor vitte el a show-t, de most megmutatjuk, kik dolgoztak a háttérben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Semmelweis Egyetem komplex orvosi támogatást nyújtott a magyar űrhajós, Kapu Tibor kiválasztásától kezdve egészen a rehabilitációig. A Semmelweis egyetem szakértői a HUNOR-program egészségügyi és kutatási kihívásainak kezelésére összehangoltan működtek együtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Semmelweis Egyetemenfelkészítésmagyar űrhajós

A Semmelweis Egyetem mintegy húsz klinikája és tanszéke vett részt a magyar űrhajós, Kapu Tibor HUNOR-programban megvalósuló kiválasztásában, felkészítésében és a Houstonban zajló rehabilitációjában. A multidiszciplináris orvos-egészségügyi háttér biztosítása során az egyetem nemzetközi szinten is példaértékű együttműködést valósított meg, amely az egészségügyi szűréstől a mentális támogatáson át a speciális fizioterápiás rehabilitációig terjedt.

Semmelweis Egyetem
A Semmelweis Egyetem a magyar űrprogram egészségügyi hátterének legfontosabb pillére.
Fotó: Helló sajtó / Dr. Merkely Béla Facebook-oldala

NASA és ESA protokollok a Semmelweis Egyetem űrhajós rehabilitációjában

Dr. Merkely Béla rektor kiemelte, hogy a NASA és ESA protokolljai alapján kidolgozott folyamatok eredményeként a magyar űrhajós kiválasztása és egészségügyi felkészítése zökkenőmentesen zajlott, a Houstonban folyó aktív rehabilitációt pedig az egyetem szakemberei személyesen felügyelték. A program során jelentős hangsúlyt kapott az űrben és visszatérés után tapasztalható élettani és pszichés kihívások kezelése.

Az űrorvosi ellátásban kiemelkedő szerepet játszott dr. Nagy Klaudia Vivien, Magyarország első ESA-minősített űrorvosa, aki végigkövette az űrhajós egészségügyi állapotát. A rehabilitáció során dr. Sydó Nóra és csapata a kiemelt sportorvosi tapasztalatokat alkalmazva személyre szabott felkészítést és folyamatos orvosi felügyeletet biztosított.

A Semmelweis Egyetem az elért eredményekre alapozva készen áll a további magyar űrmissziók támogatására és az űrprogram további fejlesztésére.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!